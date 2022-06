IT Professionals of Tomorrow: η STEELMET δημιουργεί πρωτοποριακό hub στην Ελλάδα, με νέους επαγγελματίες του IT Το καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα της STEELMET, απευθύνεται, σε πρώτη φάση, σε νέες και νέους πτυχιούχους του IT