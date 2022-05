Ο Dimello παρουσιάζει τη νέα σειρά χαρμανιών THREE CONTINENTS που προσφέρουν ένα ταξίδι σε τρεις ηπείρους με προορισμό τον τέλειο καφέ. Κάθε χαρμάνι αποτελείται από κόκκους 100% Arabica και περιλαμβάνει τις γεύσεις, τα αρώματα και το ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε μιας από τις τρεις ηπείρους προέλευσης, Αμερικής, Ασίας και Αφρικής. Οι τρεις αυτές ήπειροι, τα τρία διαφορετικά σημεία στον ορίζοντα με τη δική τους κουλτούρα, ήταν η έμπνευση που οδήγησε στο λογότυπο με τις τρεις τελείες.

Με την υπογραφή The Specialty Quest, τα νέα χαρμάνια δημιουργήθηκαν με πυξίδα την αγάπη για τον καλό καφέ και την αναζήτηση της τέλειας εμπειρίας καφέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον, το μικροκλίμα και το ιδιότυπο οικοσύστημα της κάθε ηπείρου, τα χαρμάνια φέρουν την πιστοποίηση της ΜΚΟ Rainforest Alliance, η οποία στοχεύει στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη μέσα από μία υπεύθυνη στάση απέναντι στη φύση. Πρόκειται για μία πιστοποίηση που αντανακλά τον σεβασμό της Kafea Terra απέναντι στα δάση, τις φυτείες του καφέ, αλλά και την ίδια τη φύση.

Το χαρμάνι AMERICAS φέρει γεύσεις και αρώματα από κόκκινα, κίτρινα και πυρηνόκαρπα φρούτα της Αμερικής, σοκολάτα και γλυκούς, ήπιους ξηρούς καρπούς. Πρόκειται για ένα blend μέτριας οξύτητας, ιδανικό για μοναδικούς espresso κάθε προτίμησης. Το χαρμάνι ASIA μεταφέρει την ιστορία της Ασίας μέσα από τη μαύρη σοκολάτα και τα αρώματα καπνού και μπαχαρικών. Ιδανικό για δυνατούς espresso και ροφήματα με γάλα, είναι ένα blend χωρίς οξύτητα και με μεγάλη ένταση. Τέλος, το χαρμάνι AFRICA με άρωμα από γιασεμί, πορτοκάλι και λεβάντα, κιτρικά φρούτα, ανανά και φράουλα, είναι ένα blend σχετικά έντονης οξύτητας, ιδανικό για τολμηρούς espresso και καφέ φίλτρου. Παράλληλα, κυκλοφορεί και το νέο αρωματικό χαρμάνι χωρίς καφεΐνη DECAF για όσους ψάχνουν όλη την ένταση και τη γεύση που φέρουν μαζί τους οι άριστες ποικιλίες καφέ σε ένα decaf χαρμάνι. Τα χαρμάνια Dimello, THREE CONTINENTS συνοδεύονται από μία ολοκληρωμένη γκάμα υλικών POS με φλυτζάνια, κούπες, γυάλινα ποτήρια, κ.α., η οποία θα διανθίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σχετικά με τον Dimello: Ο Dimello είναι ένα 100% ελληνικό brand που επιλέγει τον καφέ με βάση τη γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο καφές καβουρδίζεται και παρασκευάζεται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής από άριστα εκπαιδευμένη ομάδα Dimello Specialists. Προετοιμάζεται με δεξιοτεχνία, φροντίδα και μεράκι για μια μοναδική εμπειρία σε κάθε φλιτζάνι. Γιατί ο Dimello είναι ένα brand φτιαγμένο “In the name of coffee”.

Σχετικά με την KAFEA TERRA: Ο όμιλος επιχειρήσεων KAFEA TERRA AEBE δραστηριοποιείται εμπορικά από το 1988 στον τομέα της εστίασης και από το 2002 έχει αναπτύξει υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής που διαρκώς αναβαθμίζεται με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προσφέρει η παγκόσμια βιομηχανία. Η προσήλωση στις υψηλές και σταθερές αξίες καθώς και η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης οδήγησαν στη σταδιακή εξέλιξή της ως την μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία εισαγωγής, εμπορίας και επεξεργασίας καφέ. Με διαρκώς αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα, η εταιρεία ενεργεί πάντα σύμφωνα με το πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο έχει σαν κύριο άξονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.