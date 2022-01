Πιστός στην επιδίωξη αριστείας στο ταξίδι του καφέ, ο Dimello ανανεώνει τις συμβατές κάψουλες* και ξεναγεί τους καταναλωτές σε ανώτατα επίπεδα εμπειρίας, εικόνας και ποιότητας. Τα γνωστά χαρμάνια Dimello αποκτούν πλέον αλουμινένιο περίβλημα σε υπέροχα ζωντανά χρώματα. Ο καφές σε κάθε κάψουλα παραμένει ασφαλής σε προστατευτική ατμόσφαιρα, ώστε να διατηρεί αναλλοίωτα τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, μέχρι τη στιγμή κατανάλωσης.

Κάθε κάψουλα αλουμινίου Dimello έχει να πει και μια ιστορία. Περιέχει όλη την εμπειρία του Dimello στον καφέ: τα ταξίδια για την επιλογή των κόκκων στα μαγευτικά τοπία που φύεται ο καφές, τον καθημερινό μόχθο των καλλιεργητών, την τέχνη του blending, τα μεθυστικά αρώματα από το καβούρδισμα, την τέχνη της συσκευασίας για άριστη διατήρηση και τελικά το πάθος για άριστο αποτέλεσμα σε κάθε φλιτζάνι Dimello.

Τα αγαπημένα χαρμάνια στις συμβατές κάψουλες Dimello παραμένουν αναλλοίωτα: RISTRETTO και INTENSO για ένταση και δυνατό σώμα, FORTE LUNGO – VELLUTO LUNGO με μεγαλύτερο χρόνο ροής και μοναδικά αρώματα, ALLEGRO για σπιρτάδα και απόλαυση χωρίς όρια, NOTTE με απαλές νότες και ελαφρά παιχνιδιάρικη γεύση, DECAF με ήρεμη διάθεση για να μη μείνετε…ξύπνιοι.

Οι μοντέρνες συσκευασίες με τις νέες συμβατές κάψουλες αλουμινίου Dimello, σας περιμένουν να τις δοκιμάσετε στα ράφια όλων των supermarkets και σε εξειδικευμένους συνεργάτες.

Η εταιρεία με τη συνεπή προσήλωση και αγάπη των ανθρώπων του Dimello για τον καφέ, δημιουργεί σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντα και προσφέρει μοναδικά ευχάριστες στιγμές απόλαυσης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών και των καταναλωτών.

Αυτή η μεγάλη αγάπη των ανθρώπων του Dimello για τον καφέ ήταν η έμπνευση για τη νέα τηλεοπτική καμπάνια “In the name of coffee”. Γι’ αυτή την αγάπη γίνονται τα πάντα στον Dimello και “Στο όνομα του καφέ” θα εξακολουθούν πάντα να γίνονται.

Ο Dimello, ένα 100% Ελληνικό brand αποτελεί την παραγωγική αιχμή του ομίλου επιχειρήσεων KAFEA TERRA AEBE που δραστηριοποιείται εμπορικά από το 1988 στον τομέα της εστίασης. H KAFEA TERRA AEBE από το 2002 έχει αναπτύξει υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής που διαρκώς αναβαθμίζεται με ότι πιο καινοτόμο έχει να προσφέρει η παγκόσμια βιομηχανία. Η ψυχή της παραγωγικής μονάδας είναι η δεξιοτεχνία και το πάθος της άριστα εκπαιδευμένης ομάδας των Dimello Specialists, που παρασκευάζει με φροντίδα και μεράκι μια μοναδική εμπειρία σε κάθε φλιτζάνι Dimello.

Η KAFEA TERRA κατορθώνει συνολικά για πάνω από τρεις δεκαετίες να βρίσκεται στην αιχμή της πρωτοπορίας, εισάγοντας νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά του καφέ. Η προσήλωση στις υψηλές και σταθερές αξίες καθώς και η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης οδήγησαν στη σταδιακή εξέλιξή ως τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία εισαγωγής, εμπορίας και επεξεργασίας καφέ. Με διαρκώς αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα, η εταιρεία ενεργεί πάντα σύμφωνα με το πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο έχει σαν κύριο άξονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι νέες κάψουλες αλουμινίου Dimello ανταποκρίνονται στη στρατηγική της KAFEA TERRA για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο κ. Ιορδάνης Ιωσηφίδης δηλώνει σχετικά: «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της φιλοσοφίας μας και στόχος μας είναι να ενισχύουμε όλους τους πυλώνες αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και συνέργειες, με στόχο να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να συνεισφέρουμε θετικά στην κοινωνία. Ο καφές για εμάς είναι ένα ταξίδι, το οποίο βιώνουμε μένοντας πιστοί στις αξίες μας με σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον».

*Συμβατές με μηχανές καφέ συστήματος Nespresso*(εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας τρίτου που δεν συνδέεται με την Kafea Terra A.Ε.Β.Ε.)