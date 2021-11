Σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να παραλάβει επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση τα χαρτιά της ελληνοποίησής του, ο γνωστός ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ που έχει εντρυφήσει στην Ιστορία μας προβαίνοντας με πολυετή έρευνα και εκδίδοντας συνεχώς σημαντικά βιβλία που αφορούν τον τόπο. Ο κ. Μαζάουερ έχει ήδη πολιτογραφηθεί από τον Σεπτέμβριο, καθώς «μέσω της επιστημονικής ενασχόλησής του με την σύγχρονη ελληνική ιστορία έχει συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικά διαμορφωμένης ταυτότητας του ελληνικού λαού και στην προβολή της χώρας, της μακράς ιστορίας της και του πολιτισμού της στο διεθνές ευρύ κοινό». Ωστόσο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες με αφορμή μια ακόμη επίσκεψή του στην Αθήνα για την παρουσίαση του νέου πονήματός του, «Η Ελληνική Επανάσταση: Το 1821 και η δημιουργία της νεότερης Ευρώπης».

Ο Βρετανός ιστορικός πολωνικής καταγωγής, διδάσκει ιστορία στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Σπούδασε κλασική φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, απ’ όπου αποφοίτησε το 1981 και το 1983 αντίστοιχα. Έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1988). Διετέλεσε Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπίρκμπεκ του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ και στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Από το 2002 αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες και γράφει άρθρα και σχολιασμό πάνω στις διεθνείς σχέσεις και σε κριτικές βιβλίων για τους Financial Times και τον The Independent, ενώ είναι μέλος της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιστορικών Εκπαιδευτών (European Association of History Educators, EUROCLIO).