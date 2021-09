Την πρώτη του δεκαετία κλείνει φέτος το insurancemarket.gr, η μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης & αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα. Δέκα χρόνια εξέλιξης, καινοτομίας και ανταπόκρισης στις συνεχείς προκλήσεις.

Το insurancemarket.gr ιδρύθηκε το 2011 από τους Σωτήρη Παπαντωνόπουλο, Μανώλη Μαρσέλλο και Φώτη Ζάντζα, με το όραμα να γίνει ο σύμμαχος του Έλληνα καταναλωτή στην εύρεση του καλύτερου για αυτόν ασφαλιστικού προϊόντος. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και στοχεύοντας στην υψηλή αγοραστική εμπειρία, η εταιρεία κατάφερε να γίνει σε λίγα μόνο χρόνια η Νο1 υπηρεσία online σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών με περισσότερες από 1 εκατομμύριο επισκέψεις ετησίως.

Χαρακτηριστικές καινοτομίες του insurancemarket.gr είναι η δρομολόγηση της ψηφιοποίησης των ασφαλιστικών συμβολαίων, η αγορά ασφαλιστηρίου χωρίς δικαιολογητικά (easy buy), η αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιρειών βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών τους, η ενημέρωση best price alert στον κάθε πελάτη εάν βρεθεί πιο συμφέρουσα επιλογή από αυτή που έχει και φυσικά οι 26+ συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες.

«Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε, είναι ότι μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια καταφέραμε να μετατρέψουμε την, παραδοσιακά offline, διαδικασία εύρεσης και αγοράς ασφαλειών, σε 100% online. Έτσι, όλη εμπειρία γίνεται εύκολη, γρήγορη, απλή και αξιόπιστη αφού ο πελάτης μας βλέπει πλέον όλα τα διαθέσιμα προϊόντα στην οθόνη του και από την άνεση του σπιτιού του.» δήλωσε ό Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος, CEO του Insurancemarket.gr

Ακόμη και για αυτούς που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία από κοντά, το Insurancemarket.gr δημιούργησε το πρώτο ασφαλιστικό phygital concept store στην Ελλάδα, όπου συνδυάζεται η online ταχύτητα με τη φυσική παρουσία του insurance expert.

Η προσήλωσηστην τεχνολογική υπεροχή, στην υψηλή αγοραστική εμπειρία του χρήστη και στις γρήγορες 100% online διαδικασίες, έχει χαρίσει στην εταιρεία πολλά βραβεία και διακρίσεις όπως Best e-marketplace, Best Performance in Finance & Insurance και ένα από τα κορυφαία e-Business της δεκαετίας. Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί ως Great Place To Work με βάση την αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων της.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία και σε κοινωνικές δράσεις που αφορούν την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο. Ανάμεσα στις δράσεις της είναι η συμβολή της στην εκπαίδευση μαθητών στους κανόνες ασφαλούς κυκλοφοριακής αγωγής μέσω του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, στην Αναγέννηση της κοινότητας του Ματιού, η χορήγηση αθλητών, η ενίσχυση φιλοζωικών σωματείων, οίκων ευγηρίας και παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Με αυτές τις δράσεις η εταιρεία αποδεικνύει ότι το νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας πρέπει να συμβάλει ενεργά στο «κοινό καλό» και τη βιώσιμη ανάπτυξη.