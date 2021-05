«Τα πράγματα πάνε καλά γενικώς, παγκοσμίως. Έχει ελαττωθεί ο αριθμός των θετικών τεστ. Η χώρα μας είναι στο πράσινο στους ευρωπαϊκούς χάρτες» είπε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.

«Τώρα μέχρι και οι άδεις μπορούν να ξεκινήσουν στο ΕΣΥ, υπάρχει βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας […] . Έχουμε, όμως, ακόμα χρόνο μπροστά μας […] Όλες οι χώρες στην Ευρώπη είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ο συνδυασμός της εμβολιαστικής κάλυψης, και του ελέγχου όλων των τουριστών με τεστ, αλλά και ο εμβολιασμός όσων απασχολούνται με τον τουρισμό που πρέπει να γίνει, το τείχος ανοσίας που δημιουργείται και τα πολλά self tests δημιουργούν ένα καλό κλίμα πολύ καλύτερο από πέρυσι. Πέρσι είχαμε μικρότερη διασπορά, αλλά ο συντελεστής μετάδοσης είναι καλύτερος σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει ένα σφαιρικό περιβάλλον που δημιουργεί μια ασφάλεια», σχολίασε στο MEGA.

Τι γίνεται με τις μεταλλάξεις και τους εμβολιασμένους

Απαντώντας σχετικά με το αν όσοι έχουν εμβολιαστεί κινδυνεύουν περισσότεροι από τις μεταλλάξεις του ιού, ο κ. Γώγος είπε ότι προς το παρόν δεν έχει βρεθεί μετάλλαξη που να δημιουργήσει θέμα σε όσους έχουν εμβολιαστεί.

«Όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κινδυνεύουν γενικώς. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές μεταλλάξεις είναι περισσότερο μεταδοτικές. Όταν είχαμε μόνο το φυσικό, τον άγριο ιό, τον πρώτο ιό που εμφανίστηκε, λέγαμε ότι θέλουμε 60-70% ανοσία στον πληθυσμό για να τον αντιμετωπίσουμε. Η ανοσία της αγέλης, όμως, αλλάζει ανάλογα με τη μεταδοτικότητα. Όσο έχουμε στελέχη περισσότερο μεταδοτικά, τόσο περισσότερο κόσμο θέλουμε εμβολιασμένο. Το βρετανικό στέλεχος έχει αυξήσει τη μεταδοτικότητα, το ινδικό το ίδιο. Αλλά καλύπτονται από τα υπάρχοντα εμβόλια. Επομένως πρέπει να τρέξουμε τους εμβολιασμούς, για να είναι πιο δύσκολο για τις μεταλλάξεις να μεταδοθούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βρει κάποια μετάλλαξη που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα σε κάποιον εμβολιασμένο» ανέφερε.

Σχολιάζοντας το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών χωρίς self tests, και κατά πόσο αυτό θα πρέπει να ανησυχεί τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους, ο κ. Γώγος τόνισε ότι πρέπει να είμαστε προσεχτικοί.

«Όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή επιδημιολογικά το πρόβλημα είναι χαμηλού κινδύνου, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι πολύ ευαισθητοποιημένοι αν το παιδί μας παρουσιάσει κάποια ήπια συμπτώματα. Πρέπει να αποφύγουμε τα παιδιά να πάνε σχολείο αν έχουν κάποια συμπτώματα, γιατί μπορεί να έχουν ήπια νόσο» είπε.

Πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση των θετικών self tests

«Υπάρχουν ψευδώς θετικά στα self tests, για αυτό πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση. Για το θέμα του κόστους, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το κάνει στο δημόσιο σύστημα. Το σύστημα υγείας είναι υποχρεωμένο να καλύψει τα θετικά self tests με PCR» είπε.

Και συνέχισε: «Τα self tests είναι ένα επικουρικό μέτρο, δεν έχουν την ίδια αξιοπιστία με τα PCR. Το θετικό, όμως, είναι ότι τα self tests μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όλος ο πληθυσμός, και εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί. Η ευκολία με τα self tests είναι ότι βρίσκονται οι θετικοί και απομονώνονται και δεν μεταδίδουν τον ιό», σχολίασε ο κ. Γώγος σχετικά με τα θετικά self tests».

«Δεν υπάρχει έγκριση για συνδυασμό εμβολίων»

Ο κ. Γώγος, ξεκαθάρισε ακόμα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έγκριση για συνδυασμό εμβολίων.

«Δεν έχει λυθεί ακόμα αυτό το θέμα. Λογικά η ανοσία προκαλείται γιατί και με τα δύο εμβόλια το ίδιο πράγμα κάνουμε. Δίνουμε ένα αντιγόνο και με τη δεύτερη δόση το ξαναδίνουμε. Οπότε θεωρητικά αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά για να γίνει στην πράξη χρειάζονται κάποιες διαδικασίες και μελέτες. Υπάρχει μελέτη που κάνει τη συγκεκριμένη δοκιμή, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έγκριση για κάτι τέτοιο».

Πότε θα πετάξουμε τις μάσκες

Αναφερόμενος στο πότε θα μπορέσουμε να πετάξουμε τις μάσκες, ο κ. Γώγος ανέφερε: «Αν εμβολιαστούν όλοι, και έχουμε ελάττωση της διασποράς, δεν υπάρχει λόγος για τη μάσκα. Είδατε ότι το CDC αποφάσισε να το κάνει, εξαιρώντας τα σχολεία. Είναι δυνατόν να συμβεί και εδώ αυτό. Η μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί σε ένα χώρο που είναι όλοι εμβολιασμένοι. Για να γίνουν σε ευρεία κλίμακα όλα αυτά, προϋποθέτουν ένα τείχος ανοσίας ικανοποιητικό».

Τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου για όσους έχουν νοσήσει

«Η ανοσία δεν εξαρτάται μόνο από τα αντισώματα. Αυτοί που πέρασαν κορονοϊό έχουν κάνει ανοσία οι περισσότεροι, και έχουν και πολύ υψηλά αντισώματα. Αλλά πρέπει να εμβολιαστούν τρεις μήνες μετά τη νόσο, αυτή είναι η οδηγία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουν τουλάχιστον μία δόση. Μέχρι στιγμής είναι υποχρεωτικές και οι δύο, αλλά υπάρχει συζήτηση μήπως κάνουν και μία δόση όσοι έχουν νοσήσει», εξήγησε.

Μέσα με τέλη Ιουνίου θα επανέλθει η μουσική

«Και εμένα μου λείπει η μουσική. Πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Αν θέλουμε να κάτσουμε έξω και να ακούσουμε μουσική, γίνεται περισσότερη φασαρία, φωνάζουμε, και μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Πιστεύω ότι η μουσική θα επανέλθει όταν είμαστε καλύτερα στους εμβολιασμούς. Το περιμένω στα μέσα με τέλη Ιουνίου. Θέλει ακόμα μεγάλη προσοχή», τόνισε κλείνοντας ο κ. Γώγος αναφορικά με το θέμα της επαναφοράς της μουσικής στην εστίαση.