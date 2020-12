Christmas Unknown: Unboxing Insights: H μεγάλη έρευνα καταναλωτών της ADMINE

Η νέα πρωτογενής ποσοτική έρευνα της ADMINE και του AdmineInsightsLab, σε συνεργασία με το Graduate School του Deree – The American College of Greece και το ACT - American College of Thessaloniki | a division of Anatolia College Greece, διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατά τη διάρκεια του 2ου πανελλαδικού lockdown (21-23 Νοεμβρίου) σε δείγμα 575 καταναλωτών.

Η έρευνα αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία που σκιαγραφούν την κίνηση της αγοράς αυτές τις γιορτές, σύμφωνα με τα οποία η αγοραστική δύναμη του κόσμου προβλέπεται μειωμένη, με το 57% των καταναλωτών να δηλώνει πως θα διαθέσει μικρότερο budget για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του συγκριτικά με πέρυσι. Παράλληλα, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχία για το άνοιγμα των καταστημάτων, αν και υπάρχει επιθυμία να τα επισκεφθούν. Την ίδια ώρα, οι διαδικτυακές αγορές έχουν αυξηθεί κατά 72% σε σύγκριση με το πρώτο lockdown, καθώς ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει πως θα προτιμήσει κυρίως αυτόν τον τρόπο για τις αγορές του.

O Τηλέμαχος Μαυράκης, CEO της ADMINE τονίζει ότι «Οι πρωτόγνωρες συγκυρίες χρήζουν πρωτόγνωρων συνεργασιών και μεγάλων πρωτοβουλιών. Η σύμπραξη με δύο κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και η πρώτη μας έρευνα για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την ADMINE. Την στιγμή που ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στην Χριστουγεννιάτικη αγορά, απαντάμε με insights και όχι με υποθέσεις.»

Ο Δημήτρης Δημακάκος, Senior Consumer Research & Insights Manager της ADMINE κατέληξε στο συμπέρασμα: «O COVID-19 έχει αναμφίβολα επιταχύνει τη μετάβαση προς το ψηφιακό κανάλι. Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία αγοράς σε ένα φυσικό κατάστημα, απαιτεί μια σειρά προφυλάξεων που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες από τα brands. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καταναλωτής θα περάσει από διαφορετικά κανάλια και μορφές επικοινωνίας, το omnichannel γίνεται επιτακτική ανάγκη για τα brands ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες τους.»

Η έρευνα είναι διαθέσιμη δωρεάν στον σύνδεσμο: unboxing.admine.eu