Σεισμός στη Σάμο: Φόβοι για νεκρούς στην Τουρκία – Δεκάδες εγκλωβισμένοι σε κτίρια στη Σμύρνη

Ο σεισμός των 6,7 Ρίχτερ στη Σάμο προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ακτές της Τουρκία, όπου κτίρια έχουν καταρρεύσει ενώ ο κόσμος βγήκε στους δρόμους.

Σύμφωνα με το cnnturk.com o δήμαρχος της Σμύρνης ανέφερε ότι έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 20 κτίρια στην περιοχή, με μία νεαρή γυναίκα να βγαίνει ζωντανή μέσα από τα ερείπια.

Ο ΣΚΑΙ μετέδωσε πως υπάρχουν τουλάχιστον 40 εγκλωβισμένοι σε κτίριο που έχει καταρρεύσει στη Σμύρνη, με 4 ανθρώπους να έχουν απεγκεγλωβιστεί.

Ο κόσμος βγήκε από την πρώτη στιγμή στους δρόμους και στις πλατείες, με την αγωνία να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, ενώ υπάρχει φόβος για νεκρούς με τα σωστικά συνεργεία να ψάχνουν εγκλωβισμένους στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Αναλάβαμε δράση για να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή με όλα τα θεσμικά όργανα και τους υπουργούς μας».

Μάλιστα στις παράκτιες περιοχές, όπως στη Σμύρνη, η θάλασσα βγήκε στη στεριά κάτι που συνέβη και στη Σάμο, με τους κατοίκους να μιλάνε για μικρά τσουνάμι.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών. Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας και έγινε αισθητός κατά μήκος των τουρκικών ακτών και στη βορειοδυτική περιοχή του Μαρμαρά, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ο Αλί Γερλίκαγια, κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, όπου έγινε επίσης αισθητός ο σεισμός, δήλωσε ότι προσώρας δεν έχει καταγραφεί καμία ζημιά στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Αναλάβαμε δράση για να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή με όλα τα θεσμικά όργανα και τους υπουργούς μας».

How horrible. I hope the building was empty. İzmir, our thoughts and prayers are with you. pic.twitter.com/aJixJNuIxf — Jared Wall (@JaredWall01) October 30, 2020

Η Τουρκία βρίσκεται σε μία από τις ενεργές σεισμικές ζώνες στον κόσμο. Το 1999, σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 1.000 στην Κωνσταντινούπολη.

BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020

Τον περασμένο Ιανουάριο, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών προκάλεσε περίπου 40 θανάτους στην επαρχία Έλαζιγ (ανατολικά).

Το 2011, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Βαν (ανατολικά), προκαλώντας τουλάχιστον 600 θανάτους.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2 — Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020