Η Αθήνα υποδέχεται το 8ο Athens Democracy Forum και απαντά στα ζητήματα που θέτει η «Νέα Αντι-Κανονικότητα»

Στην Αθήνα διοργανώνεται από σήμερα 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου το 8o Athens Democracy Forum με θέμα «Η Νέα Αντι-Κανονικότητα | The New Abnormal: Reimagining Democracy». Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού που η Αθήνα τον υποδέχεται σε διαδικτυακό περιβάλλον λόγω των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία.

Πενήντα διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνία των πολιτών και φορείς από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καλούνται να διερευνήσουν πραγματικές λύσεις στα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η δημοκρατία, με στόχο την καλύτερη διακυβέρνηση και την πλέον ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Πώς επηρεάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από τις «πανδημίες» της εποχής μας: αλλαγή του κλίματος, μετανάστευση και Covid-19; Οι πόλεμοι, η οικονομική αβεβαιότητα και η κλιματική αλλαγή έχουν ωθήσει ανθρώπους μακριά από τις πατρίδες τους. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος στην κοινωνική συνοχή; Τους τελευταίους μήνες, η μάχη μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, των χρηστών και των αρχών που θα τις ρυθμίζουν, ενδυναμώθηκε. Πρέπει να έχει ρόλο η κυβέρνηση για να διατηρήσει τις πλατφόρμες ειλικρινείς και τους χρήστες τους ασφαλείς;

Στα ζητήματα αυτά θα ανταλλάξουν απόψεις ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić, ο πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας, Juan Guaidó, ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, ο ιστορικός και Φιλόσοφος, Yuval Noah Harari, κ.α.

Σήμερα στις 18.40, σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του 8ου Athens Democracy Forum, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, θα απονείμει διαδικτυακά το «Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών» στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Fernando Henrique Cardoso.

Το φετινό βραβείο, απονέμεται ως έμπρακτη αναγνώριση της εμπνευσμένης ηγεσίας του Fernando Henrique Cardoso για δυο συνεχόμενες θητείες την περίοδο 1995 – 2002, και για τη σημαντική συμβολή του στην εδραίωση της δημοκρατίας στη Βραζιλία.

Στη συμβουλευτική προς τον δήμαρχο Επιτροπή για το Βραβείο Δημοκρατίας του δήμου Αθηναίων προεδρεύει ο ακαδημαϊκός και Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 2003-2013, ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Νικηφόρος Διαμαντούρος. Απαρτίζεται επίσης από την Annika Savill, εκτελεστική επικεφαλής του Ταμείου για τη Δημοκρατία των Ηνωμένων Εθνών, τον βραβευμένο με Pulitzer, Serge Schmemann, μέλος του Συμβουλίου Συντακτών των «The New York Times» και διευθυντή του Προγράμματος του Athens Democracy Forum, και τον Νίκο Κωνσταντάρα, αρθρογράφο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Για πρώτη φορά φέτος το Athens Democracy Forum είναι ανοιχτό διαδικτυακά και μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι χωρίς κόστος με εγγραφή εδώ: www.athensdemocracyforum.com/ registration

Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλικά

* Η φετινή εκδήλωση Athens Democracy Forum οργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σε συνεργασία με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία (United National Democracy Fund), το Kofi Annan Foundation, το δήμο Αθηναίων και την Καθημερινή.

Περισσότερα για το Athens Democracy Forum εδώ: www.athensdemocracyforum.com

Περισσότερα για το Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στο www.athensdemocracyforum.com/ city-athens-democracy-award