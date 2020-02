Yachting Talks: Nέος θεσμός από τη Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Η Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καινοτομεί για ακόμη μία φορά εγκαινιάζοντας τον θεσμό Yachting Talks. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδείξει τρέχοντα θέματα που αφορούν στο Yachting, έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, που αποτελεί το σημείο συνάντησης της Ναυτιλίας και του Τουρισμού. To Yachting Talks δίνει βήμα σε εξέχουσες προσωπικότητες του Yachting, ώστε να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο.

Ο θεσμός ξεκίνησε δυναμικά με δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (Round Tables) και θέματα που επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη της ναυλαγοράς σκαφών αναψυχής και στην εκπαίδευση πληρωμάτων. Στα Round tables που πραγματοποιήθηκαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο κέντρο του Πειραιά, συμμετείχαν σημαντικοί παράγοντες του χώρου από την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωπος του Yacht Club de Monaco.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη συζήτηση με θέμα "The Future of Superyachts in Greece and the Essential Role of the Crew on a Charter Yacht". Τις απόψεις τους πάνω στο ζήτημα αντάλλαξαν οι εξής διακεκριμένοι ομιλητές:

Fatou Bey-Magagnin, Directrice Services Membres Yacht Club de Monaco

Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, Πλοίαρχος m/y “ Polyaigos”

Αθανάσιος Βουρβόπουλος, Πλοίαρχος m/y “ Alexandra”

Παναγιώτης Δανόπουλος, Πλοίαρχος m/y “ Liberdade “

Παναγιώτης Ζώρζος, Πλοίαρχος m/y “ Pathos “

Δημήτριος Λοΐζος, Πλοίαρχος m/y “Joalmi”

Στο δεύτερο round table, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του θεσμού, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα: “Chartering in Greece – East Med & the Role of Well-Trained Crew”, τίμησαν το θεσμό με την παρουσία τους οι εξής εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου:

Μιχάλης Σκουλικίδης , President Greek Yachting Association / CEO Atalanta Golden Yachts

Νικόλαος Χυδήρογλου , CEO Parsifal Yachting

Σταύρος Κατσικάδης, President Greek Marinas Association / Managing Director Flisvos Marina SA

Στις συζητήσεις συμμετείχε ο Σύμβουλος Διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Ρωμανός Ροδόπουλος, ενώ τον συντονισμό ανέλαβε ο Σύμβουλος Ανάπτυξης της Superyacht Academy Γιώργος Παρίσης, Πλοίαρχος m/y "Can't Remember".

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το ρόλο των σωστά εκπαιδευμένων πληρωμάτων στα σκάφη αναψυχής και τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται εν πλω, υπογραμμίζοντας τόσο τη σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της σύνθεσης του πληρώματος ενός Superyacht / Mega Yacht, όσο και την ανάγκη συνολικής εκπαίδευσης με βάση διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα. Κάθε μέλος του πληρώματος αποτελεί έναν εκφραστή της εικόνας και της φιλοσοφίας του σκάφους. Κοινή τοποθέτηση όλων ήταν πως πίσω από κάθε μέλος πληρώματος, δεν κρύβεται μόνο μία επαγγελματική ιδιότητα αλλά πολλές περισσότερες, και πως οι σύγχρονες και παράλληλα πιστοποιημένες από παγκόσμιους οργανισμούς μορφές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης θα είναι στο εξής απαραίτητες για όλες τις ειδικότητες των μελών ενός πληρώματος.

Παράλληλα, αναλύθηκαν οι δημοφιλείς προορισμοί για ταξίδια με σκάφη αναψυχής στη Μεσόγειο, η κατάσταση της ναυλαγοράς σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα, οι προσδοκίες για το μέλλον του yachting, καθώς και οι παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών που -αν γίνουν- μπορούν να εκτοξεύσουν την Ελλάδα σαν προορισμό.

Σημαντική για τη στήριξη της προσπάθειας της Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ήταν η δήλωση από τις προσωπικότητες που συμμετείχαν στα δύο Round Tables ότι η Superyacht Academy και οι συνεργασίες της με διεθνείς φορείς στο χώρο του Yachting σηματοδοτούν μια καινούρια εποχή για τον ελληνικό Θαλάσσιο Τουρισμό, ενισχύοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ισχυροποιώντας την θέση των Ελληνικών πληρωμάτων στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού.