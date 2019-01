Πάιατ για Ρουβίκωνα: Χαζός και ανόητος βανδαλισμός

Καταδικάζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ την επίθεση του Ρουβίκωνα με μπογιές σήμερα τα ξημερώματα στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Σε μήνυμά του στο Twitter κάνει λόγο για «χαζό και ανόητο βανδαλισμό» και ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία για την άμεση αντίδρασή της.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση έχουν γίνει οκτώ προσαγωγές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σημείο όπου επέλεξαν τα μέλη του «Ρουβίκωνα» για να πετάξουν τα μπουκάλια με τις μπογιές είναι από το πλάι του κτιρίου της πρεσβείας, στη συμβολή των οδών Δορυλαίου και Μακεδονίας, όπου βρίσκεται η είσοδος του χώρου στάθμευσης η οποία φρουρείται από την ασφάλεια της πρεσβείας.

Kali Xronia! I'm happy to be back in Greece! During the current lapse in US govt appropriations, I’ll be less public in my daily work, but I do want to condemn this morning’s silly and senseless vandalism at the US Embassy and thank @hellenicpolice for their quick action.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 7 January 2019