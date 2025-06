Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στο «Θεαγένειο» αντικαρκινικό νοσοκομείο, όταν η 49χρονη Μαίρη, που είναι μουσικός, ήρθε «αντιμέτωπη» με την έκπληξη που της ετοίμασαν αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι της, δίνοντας μια συναυλία για εκείνη στον αίθριο χώρο του κυλικείου του νοσοκομείου. Η 49χρονη Μαίρη, το πρώτο βιολοντσέλο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, δίνει εδώ και καιρό μάχη με τον καρκίνο και νοσηλεύεται στο «Θεαγένειο».

Οι γιατροί του πνευμονολογικού – ογκολογικού τμήματος, ο πνευματικός της, π. Δημήτριος, καθώς και οι φίλοι της και μέλη του συγκροτήματος «Storm String Quartet» – στο οποίο συμμετέχει και η ίδια όπως και ο σύζυγος της – αποφάσισαν να της κάνουν την πιο μελωδική έκπληξη.

Φίλοι και συνάδελφοι της έγραψαν «Μαρία σε αγαπάμε» πάνω σε μπαλόνια, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ένας νοσηλευτής και μια γιατρός έφεραν με το αναπηρικό αμαξίδιο τη Μαρία. Της είπαν ότι θα τη βγάλουν στην αυλή για ένα παγωτό. Δεν είχε ιδέα για τη συναυλία. Τα μάτια της γέμισαν με δάκρυα χαράς κι ένα πλατύ χαμόγελο φώτισε το πρόσωπο της. Με μιας όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμά, κάθισε καταμεσής της αυλής για να απολαύσει ως θεατής τη συναυλία του συγκροτήματός της. Εκείνοι, πλημμυρισμένοι από συναισθήματα, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό παίζοντας μια σειρά από συνθέσεις και τραγούδια όπως τις «τέσσερις εποχές» του Βιβάλντι, το «Bohemian rhapsody» των Queen και το «All you need is love» των Beatles. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η βιολίστρια του συγκροτήματoς της είπε: «Mε άφησες μόνη μου με τους άντρες, οκ καλά είναι αλλά πρέπει γρήγορα να γυρίσεις, με άφησες μόνη μου». Η Μαρία χαμογέλασε και της έγνεψε ότι θα επιστρέψει.