Τα παγωτά Goat it από Κρητικό κατσικίσιο γάλα, έκαναν την είσοδό τους στο κέντρο της Αθήνας, με μία νέα Boutique, για να χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες σε όσους την επισκεφτούν. Το νέο κατάστημα αντικατοπτρίζει πλήρως την αισθητική και το ύφος του brand με ένα concept σύγχρονης φάρμας. Το κατσικάκι μας, «πρωταγωνιστής» της Goat It, δίνει γεύση στο καλοκαίρι σας και είναι έτοιμο να μοιραστεί με «fun» και «παιχνιδιάρικο» τρόπο, την επιθυμία σας για υγιεινό και ποιοτικό παγωτό, πάντοτε με την υψηλότερη διατροφική αξία. Κάθε κουταλιά παγωτού Goat it που θα γευτείς, είναι ένα γευστικό ταξίδι γεμάτο αρώματα και χρώματα γεμάτα δροσιά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά.

Το νέο κατάστημα αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν την αγνότητα του Κρητικού κατσικίσιου γάλακτος και ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα της ελληνικής γαστρονομίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να επιλέξεις ανάμεσα στην πλούσια γκάμα των 24 γεύσεων. Ξεχωρίσαμε το δροσερό Γιαούρτι αγριοκέρασο, την πληθωρική Salty caramel, το λαχταριστό Snickers και το κρεμώδες Φιστίκι.

Το μόνο που μένει είναι να επισκεφτείς το κατάστημά μας και να τις «goat it» όλες. Θα ξετρελαθείς με την έντονη γεύση και βελούδινη υφή τους.

Τα παγωτά Goat it μπορείτε να τα βρείτε στις boutique Goat it και σε επιλεγμένα σημεία

GOAT IT BOUTIQUES

Βουλής 27, Σύνταγμα

Navarino Waterfront Hotel

goatit.gr | Instagram goatit_icecream | Facebook Goat It Ice Cream