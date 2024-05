«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Αντώνης Τουρκογιώργης τραγουδιστής και μπασίστας των θρυλικών Socrates, o οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από το 2010.

Η γνωστοποίηση της είδησης έγινε μέσω του Fan Club του τραγουδιστή στο Facebook:

Με λύπη ανήμερα Πάσχα έμαθα το δυσάρεστο γεγονός η ροκ φωνή της Ελλάδος μας ο μουσικός τραγουδιστής ιδρυτής των Socrates… Posted by FAN CLUB/Αντώνης Τουρκογιώργης on Sunday, May 5, 2024

Ποιος ήταν ο Αντώνης Τουρκογιώργης

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1951 και ήταν Έλληνας ροκ μουσικός.

Έγινε αρχικά γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής των Socrates Drank the Conium.

Αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα.

Μάλιστα, το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα».

Αδερφός του είναι ο κιθαρίστας Άκης Τουρκογιώργης.

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)