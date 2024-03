Η Α.Μ.Κ.Ε «Θάλασσες Αριστείας της Pastra Cretonaxiosa» ExcellenSeas με χαρά γνωστοποιεί την εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος υποτροφιών ExcellenSeas, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο «Ζέρβας Λεωνίδας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό το έργο των «Θαλασσών Αριστείας» και να βραβευτούν οι άνθρωποι που έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα τις προσπάθειες του φορέα καθώς και να τιμηθούν οι πρώτοι απόφοιτοι του προγράμματος υποτροφιών.

Στην εκδήλωση, τίμησαν το φορέα με την παρουσία τους ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Προκόπιος Παυλόπουλος και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Δόμνα Μιχαηλίδου, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα υποτροφιών «ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» ExcellenSeas

Το πρόγραμμα «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της κολυμβητικής ομάδας ανοιχτής θάλασσας Pastra Cretonaxiosa. Τα μέλη της ομάδας, κολυμπώντας μεγάλες αποστάσεις σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών και επικοινωνώντας με τις τοπικές κοινωνίες, απέκτησαν άμεση αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών των μικρών ακριτικών νησιών της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, η ομάδα έθεσε ως στόχο των κολυμβητικών της εξορμήσεων την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την συγκέντρωση πόρων, για την παροχή οικονομικής στήριξης με τη μορφή υποτροφίας για φοιτητές από τα νησιά αυτά, υπό την αιγίδα μάλιστα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ξεκινώντας το 2018, με την απονομή μίας υποτροφίας στη μοναδική απόφοιτο του Λυκείου Άη Στρατή, η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε ένα πρόγραμμα στηριζόμενο από ένα ευρύ φάσμα εταιριών και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων Boston Consulting Group, HELLENiQ ENERGY, Eugenia Giannini and Associates Law Firm, Grant Thornton ΑΕ, Athens International Airport, Attica Group, MGCode, INTRASOFT International, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Μοτοδυναμική ΑΕΕ, Sofreh N.Y., Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Fraport Greece, Electra Managment, ΣΕΤΕ, ΤΕΜΕΣ, Ιονικής Ξενοδοχειακής, SANI Resort, ΕΥΔΑΠ, Ertif Verwaltung Photovoltaics Ltd, DoValue Greece, AXIA Ventures Group Ltd, ERGO Ασφαλιστικη, κου Βασίλειου Αντωνιάδη, κας Αγγελικής Βέρλη και όσων άλλων μας έχουν στηρίξει άμεσα ή έμμεσα. Οι οργανισμοί και οι εταιρίες αυτές στηρίζουν τη λειτουργία του προγράμματος αλλά και αναλαμβάνουν τη χορηγία των υποτροφιών.

Ήδη, το πρόγραμμα ExcellenSeas έχει απονείμει 42 4ετείς ή 5ετείς υποτροφίες από το 2018, έως σήμερα σε μαθητές και μαθήτριες από νησιά όπως η Δονούσα, η Αστυπάλαια, το Καστελόριζο, το Μεγανήσι, ο Άη Στρατής, η Νίσυρος, η Χάλκη, τα Ψαρά, η Κάσος η Κάσος, οι Λειψοί και οι Φούρνοι, που σήμερα φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας μας. Η στήριξη που έχουν λάβει οι υπότροφοι σε συμβουλευτικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο – ειδικά δεδομένου και του οικονομικού αντίκτυπου της πρόσφατης πανδημίας – αποτελεί βασικό άξονα ώθησης της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε δυναμικά και τις επόμενες χρονιές, προκειμένου να συμβάλλουμε στην πρόοδο και την ανάπτυξη των ακριτικών μας νησιών, και την παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά που προέρχονται από τα νησιά αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και το πλαίσιο παροχής των υποτροφιών, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα excellenseas.org.