Η Πειραιώς ανακοινώνει την κατάκτηση τριών σημαντικών, διεθνών βραβείων στο πλαίσιο του θεσμού, Euromoney Awards for Excellence 2024. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2024 στο Λονδίνο, η Πειραιώς αναδείχθηκε ως η τράπεζα που πέτυχε την καλύτερη αναδιοργάνωση παγκοσμίως και της απονεμήθηκε το βραβείο “The World’s Best Bank Transformation“.

Πρόκειται για μια διεθνή αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας, του μετασχηματισμού της Τράπεζας και της επιστροφής στην κερδοφορία που χαρακτηρίζεται από στρατηγική προνοητικότητα, ψηφιακή καινοτομία και νέες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πελάτη και τις βιώσιμες πρακτικές.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, επισήμανε: «Η διεθνής διάκριση στα Euromoney Awards for Excellence αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της στρατηγικής μας προσήλωσης στην αριστεία, την καινοτομία και την υπεύθυνη τραπεζική πρακτική. Είναι μια τιμή που αναγνωρίζει την αφοσίωση και τη δουλειά όλων των εργαζομένων της Πειραιώς και ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία της Τράπεζας και να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους μας και να επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Πειραιώς αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα», για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβραβεύοντας έτσι τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η αξιολόγηση έγινε από τους συντάκτες της διεθνούς οικονομικής έκδοσης Euromoney με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τη συνεχή βελτίωση των βασικών δεικτών της Τράπεζας και τη συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.

Ακόμη, στην ίδια τελετή, απονεμήθηκε στην Πειραιώς το βραβείο της «Καλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα για την Εταιρική Ευθύνη» για το καινοτόμο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της Πειραιώς να συνεχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο.

Τα Βραβεία Αριστείας του Euromoney καθιερώθηκαν το 1992 και ήταν τα πρώτα του είδους τους στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο. Παραμένουν το παγκόσμιο πρότυπο στον κλάδο και απονέμονται από μια συντακτική επιτροπή κριτών μετά από τρίμηνη διαδικασία έρευνας και συνεντεύξεων, ενώ συμμετέχουν σε αυτά 600 τράπεζες από 100 χώρες.