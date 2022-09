Με πολυετή εμπειρία στην εμπορική και οικονομική διεύθυνση πολυεθνικών όπως η Παπαστράτος, Coca-Cola Hellenic και Diageo, εντάσσεται στην ομάδα της Kaizen Gaming έχοντας ως τομέα ευθύνης τρεις αγορές στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω 2 brands: Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο και Betano στη Βουλγαρία.

Την τελευταία δεκαετία, ο Νίκος Φλίγκος κατείχε ανώτερες και ανώτατες θέσεις διοίκησης στις εμπορικές λειτουργίες της Παπαστράτος έχοντας μεταξύ άλλων σχεδιάσει και υλοποιήσει την εμπορική στρατηγική της εταιρείας για τη μετάβαση στο IQOS ενώ το 2021 ανέλαβε επικεφαλής της ελληνικής εταιρείας, Όμιλος Μούχαλη/Kiosky’s, μέχρι και την επιτυχημένη εξαγορά της από την Delivery Hero/eFood.

To 2020 έλαβε το Χρυσό Βραβείο του Commercial Manager of the Year στα Ελληνικά Sales Excellence Awards.

«Συμπληρώνοντας 10 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας μας, συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε, τόσο στις αγορές που έχουμε ήδη παρουσία όσο και σε νέες αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Κομβικό μέρος της ανάπτυξής μας είναι η επένδυση σε ανθρώπους που με την εμπειρία και τις επαγγελματικές δεξιότητες τους μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε θετικά στις αυξημένες προκλήσεις της εποχής ώστε να είμαστε σταθερά μια από τις κορυφαίες GameTech εταιρείες παγκοσμίως. Με την προσθήκη του Νίκου ενισχύουμε περαιτέρω την εμπορική μας στρατηγική και διευρύνουμε την ηγετική μας ομάδα», σημείωσε ο Julio Iglesias Hernando, Chief Commercial Officer της Kaizen Gaming.

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες GameTech στην Ευρώπη. Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, στόχος μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να προσφέρουμε την καλύτερη και ασφαλέστερη διαδικτυακή παικτική εμπειρία στους πελάτες μας.

Σήμερα δραστηριοποιούμαστε σε 10 χώρες μέσα από δύο brands: Betano (Πορτογαλία, Ρουμανία, Γερμανία, Βραζιλία, Χιλή, Βουλγαρία) και Stoiximan (Ελλάδα, Κύπρος) και απασχολούμε περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους σε 2 ηπείρους. Με επίκεντρο τους πελάτες μας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες και δεδομένα για να διευρύνουμε συνεχώς τα όρια της διαδικτυακής παικτικής εμπειρίας.

