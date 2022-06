Διπλή διάκριση απέσπασε η Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI 2021-2022) του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, που επιβραβεύει τις εταιρείες που εφαρμόζουν αποτελεσματικά πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης με κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance factors). Η Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας απέσπασε το Αργυρό Βραβείο (Silver Award) καθώς και το Βραβείο για την Καλύτερη Νεοεισερχόμενη Εταιρεία (Best New Entry Award).

Οι αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας διέπουν την Johnson & Johnson MedΤech από την ίδρυσή της, διαμορφώνοντας ένα αξιόπιστο και υπεύθυνο προφίλ εταιρείας στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας. Με ένα δυνατό αποτύπωμα στην Ελλάδα, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης, που αφορά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της – από τους εργαζόμενους της εταιρείας και τις ανάγκες της αγοράς, έως τους φυσικούς πόρους και τα κοινωνικά ζητήματα.

Ο κ. Πάνος Πιτσιλλίδης, Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης στην Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας, δήλωσε με αφορμή αυτήν τη διάκριση:

«Μετρώντας 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, στην Johnson & Johnson MedTech, επιλέγουμε βιώσιμες πρακτικές και φροντίζουμε την κοινωνία, τους ανθρώπους και τους πελάτες μας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να λειτουργούμε, στον δρόμο προς τη δέσμευση μας: να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον της ιατρικής παρέμβασης, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία σε κάθε στάδιο φροντίδας της υγείας. Ευχαριστούμε το CRI γι’ αυτήν τη σημαντική διάκριση.»