Για τη ΔΕΛΤΑ, οι συσκευασίες των προϊόντων εκφράζουν τις σταθερές αξίες, την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, αλλά και την καινοτομία του περιεχομένου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν ιδιαίτερα τιμητική η πρόσφατη πολλαπλή διάκριση της εταιρείας στα Packaging Awards 2021, στα οποία επιπρόσθετα η εταιρεία κατέκτησε και τον τίτλο «Brand of the Year».

Συγκεκριμένα, η ΔΕΛΤΑ έλαβε δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Labelling Innovation και Marketing in the Greek market για το ιδιαίτερα επιτυχημένο επαναλανσάρισμα του Life Tsai, που είχε ήδη ξεχωρίσει στην αγορά του παγωμένου τσαγιού. Το καλοκαίρι του 2020 το Life Tsai επανασυστήθηκε στο κοινό σε ένα μοντέρνο μπουκάλι που αναδεικνύει τη μοναδικότητα της μάρκας και 3 καινοτόμες γευστικές σειρές, «World Recipes», «Super Herbal», «Ηalf & half». H νέα συσκευασία έχει την υπογραφή της Κ2 Design.

Η σειρά γάλακτος της ΔΕΛΤΑ «Μικρές Οικογενειακές φάρμες» έλαβε silver βραβείο στην κατηγορία Marketing in the Greek market για το επαναλανσάρισμα που έκανε στις αρχές 2021, με την υπογραφή της Garamond Design και του Βαγγέλη Πίσπα. Πιστή στη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, η ΔΕΛΤΑ έφερε πρώτη το φρέσκο γάλα σε νέα συσκευασία έως και 35% rPet, ανακυκλωμένο πλαστικό, σεβόμενη το περιβάλλον και τον πλανήτη. Μια ακόμη καινοτομία στη νέα συσκευασία είναι και το μεταλλικό καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται για 1η φορά στην κατηγορία του γάλακτος.

Επίσης η νέα σειρά γάλακτος «του Τόπου μας» ξεχώρισε και έλαβε bronze βραβείο στην κατηγορία Labelling Innovation για την συσκευασία της, που φέρει την υπογραφή της Κ2. Η νέα σειρά γάλακτος «του Τόπου μας» συστήθηκε το 2020 στο κοινό και ήδη έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η σειρά «του Τόπου μας» περιέχει 100% Ελληνικό γάλα, σε νέο διάφανο μπουκάλι και πρακτική διάρκεια ζωής 20 ημερών.

Αλλά και στην κατηγορία successful branding, η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε με silver βραβείο για τη νέα σειρά Vitaline Go Protein με 15G πρωτεΐνης, σε συσκευασία που φέρει την υπογραφή της Χαράς Καψάλη από το the Workroom. Το Vitaline Go Protein συνδυάζει απολαυστικό στραγγιστό γιαούρτι με 0% λιπαρά και 15G πρωτεΐνης σε κάθε κύπελλο, προσφέροντας μία γευστική επανεκκίνηση του οργανισμού μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε 4 απολαυστικές γεύσεις.

Η ΔΕΛΤΑ εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα της, ώστε να ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών, φροντίζοντας να απολαμβάνουν «κάθε τι που αξίζει», σε συσκευασίες που εκφράζουν την ποιότητα και θρεπτική αξία του περιεχομένου τους.