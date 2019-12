Attica Bank: Νέοι λογαριασμοί ταμιευτηρίου με προνομιακά επιτόκια

Η Attica Bank, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των σύνθετων αναγκών της αγοράς, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο δυναμικής λειτουργίας με τη διάθεση καινοτόμων καταθετικών και δανειακών προϊόντων που στόχο έχουν την παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων στον πελάτη, ανταποκρινόμενη έτσι άμεσα στο νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει από τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, δύο νέα καταθετικά προϊόντα ταμιευτηρίου, το «ATTICA MY ACCOUNT» και «ATTICA MY ACCOUNT PLUS» με πολύ ελκυστικά επιτόκια, ιδανικά για τις καθημερινές συναλλαγές και με ευκολία διαχείρισης από το e-banking και mobile banking καθώς και από το πρόσφατα διευρυμένο δίκτυο ATM της Τράπεζας.

Η Τράπεζα, διαθέτει επίσης από τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, τρία νέα καινοτόμα δανειακά προγράμματα, που επιβραβεύουν την οικολογική συνείδηση με πολύ χαμηλά επιτόκια: Το «ATTICA MY ECO CAR», καταναλωτικό δάνειο με εξαιρετικά προνομιακούς όρους για την αγορά φιλικού προς το περιβάλλον αυτοκινήτου, το «ATTICA ECO HOME», δάνειο ενεργειακής αναβάθμισης ή ανακαίνισης κατοικίας και το «ATTICA MY HOME», στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας με ιδιαίτερα συμφέροντες όρους και ευελιξία αποπληρωμής

Αναλυτικότερα:

Attica My Account

Λογαριασμός ταμιευτηρίου για τις καθημερινές συναλλαγές και πληρωμές σας με την ευελιξία χρήσης χρεωστικής κάρτας και με άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας μέσω e-banking και mobile banking και του διευρυμένου δικτύου των ΑΤΜs της Τράπεζας. Το επιτόκιο του λογαριασμού εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης και διαμορφώνεται ως εξής:

· Από €0,01 - €5.000,00 0,10%

· Από €5.000,01 και άνω 0,15%

Attica My Account Plus

Επιπρόσθετα των χαρακτηριστικών του Attica My Account, το Attica My Account Plus προσφέρει υψηλές αποδόσεις ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά καταθέσεων και άμεση πρόσβαση στα χρήματά του λογαριασμού, χωρίς τις δεσμεύσεις μιας προθεσμιακής κατάθεσης. Ο λογαριασμός προσφέρει επίσης δωρεάν πάγιες εντολές και πιστωτική κάρτα VISA χωρίς συνδρομή.

Άνοιγμα λογαριασμού γίνεται με αρχικό ποσό κατάθεσης €2.000.

Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό και εφαρμόζεται στο ποσό του υπολοίπου που αντιστοιχεί ανά κλίμακα:

· Από €0,01 - 10.000,00 0,30%

· Από €10.000,01 και άνω 0,40%

Attica My Eco Car

Καταναλωτικό δάνειο που σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα φιλικό προς το περιβάλλον αυτοκίνητο, υβριδικό ή ηλεκτρικό, αλλά και συμβατικό , με εξαιρετικά ανταγωνιστικά επιτόκια. Είναι διαθέσιμο για ποσά έως €30.000 για αγορά νέου και έως €20.000 για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, με ελάχιστη προκαταβολή από 20% και διάρκεια αποπληρωμής έως 7 έτη. Γρήγορη διαδικασία έγκρισης - εκταμίευσης και χαμηλά έξοδα φακέλου.

Attica Eco Home

Καταναλωτικό δάνειο για να αναβαθμίσετε ενεργειακά ή να ανακαινίσετε το σπίτι σας με ανταγωνιστικά επιτόκια, σταθερά ή κυμαινόμενα που προσαρμόζονται στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες. Διατίθεται για ποσά από €3.000 έως €75.000 με ή χωρίς την εγγραφή προσημείωσης, χρηματοδοτώντας έως και το 100% των απαραίτητων εργασιών με εφ’ άπαξ εκταμίευση.

Χαμηλά έξοδα φακέλου και γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης.

Attica My Home

Στεγαστικό δάνειο που σας δίνει την ευκαιρία να επενδύσετε στην αγορά της δικής σας κατοικίας σε μία ανερχόμενη αγορά ακινήτων με ευκολία και ευελιξία, επιλέγοντας εσείς τη διάρκεια και τη δόση που θα πληρώνετε, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια.

Για ποσά από €20.000 έως €300.000, με χρηματοδότηση που ανέρχεται στο 75% της εκτίμησης της αξίας του ακινήτου και έως το 100% του συμβολαίου αγοράς και διάρκεια δανείου από 5 - 30 έτη. Ακόμη πιο ανταγωνιστικά επιτόκια για δάνεια με σύντομο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής.

Attica Συνεπής Δανειολήπτης

H Attica Bank στα νέα δανειακά της προγράμματα εγκαινιάζει μία νέα περίοδο αντίληψης στην τραπεζική αγορά ανταμείβοντας με έμπρακτο τρόπο τη συνέπεια των δανειοληπτών κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Έτσι, σε όλα τα ανωτέρω προγράμματα ο συνεπής δανειολήπτης θα δει μετά τα 2/3 της διάρκειας του δανείου του άμεση μείωση του τρέχοντος επιτοκίου κατά 10%. π.χ. σε διάρκεια δανείου 60 μηνών με επιτόκιο 5%, από τον 41ο μήνα ο συνεπής μας πελάτης θα επιβραβευθεί με επιτόκιο 4,5% μέχρι τον 60ο μήνα.