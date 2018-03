Ιωάννα Τσίτουρα: Οι μηχανές δεν έχουν ήθος

Την προώθηση της έννοιας της προσαρμογής ως στρατηγικό καθήκον σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, ανέδειξε η WIND με τη συμμετοχή της στο συνέδριο του Economist με θέμα «A world in transition: the new jobs- the new skills».

Διακεκριμένοι επιστήμονες και έγκριτοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες προσέγγισαν τη συζήτηση για τις νέες τάσεις, τα νέα επαγγέλματα και τις αλλαγές που παρατηρούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δράσης και κυρίως την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND Ελλάς, Ιωάννα Τσίτουρα επικεντρώθηκε στον ανατρεπτικό ρόλο της τεχνολογίας καθώς και στην ανάγκη άμεσης προσαρμογής στις ανατροπές.

«Οι επιπτώσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι ήδη εδώ, είναι τεκτονικές και πολυεπίπεδες. Έχουμε περισσότερους από 500.000 λόγους, όσα και τα χρόνια του ανθρώπινου είδους, για να εκτιμήσουμε ότι θα τιθασεύσουμε κάθε εξέλιξη υπέρ του ανθρώπου και να πειστούμε ότι η προσαρμογή είναι βασική προϋπόθεση της ευημερίας» τόνισε η κα Τσίτουρα καταλήγοντας: «Ο άνθρωπος είναι πάντα ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Οι μηχανές δεν έχουν ήθος. Ανυπομονώ να δω πως θα αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει το μέλλον που έρχεται».

Μεταξύ άλλων, συμμετείχαν: ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, η βουλευτής επικρατείας, τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας Νίκη Κεραμέως, ο διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου του Texas A&M Δημήτρης Νανόπουλος, ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Τελ Αβίβ Manuel Trajtenberg, ο εφευρέτης του ΜΑΤΙΑ Πέτρος Ψύλλος, ο πρώην πρόεδρος του The Youth of the European People’s Party και συνιδρυτής του Brain Gain Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και o ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής του MIT Media Lab Μιχάλης Μπλέτσας.

H WIND στήριξε το συνέδριο με την τεχνολογική της υποδομή, την άρτια τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις της διοργάνωσης για live streaming αλλά και των συνέδρων για «live polling» (ζωντανή ψηφοφορία μέσα από το πρωτοποριακό της app «Hazlis & Rivas»).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε newskills2018.economist.com.