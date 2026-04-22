Delphi Economic Forum XΙ
Το Newsbeast στους Δελφούς – Live η πρώτη μέρα από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ
Όλες οι εξελίξεις από το μεγάλο γεγονός της πολιτικής και της οικονομίας
Μιλώντας στο Newsbeast από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στάθηκε σε τρία από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία: τη στεγαστική κρίση, τη στήριξη της οικογένειας και την προστασία των γυναικών από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.
Στο πεδίο της στέγασης, η υπουργός υπογράμμισε ότι το πρόβλημα παραμένει οξύ, ειδικά για τα νέα ζευγάρια και τους πολίτες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κοινωνική αντιπαροχή, αλλά και στην αξιοποίηση ακινήτων που σήμερα παραμένουν κλειστά και εκτός αγοράς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», το οποίο, όπως εξήγησε, ενισχύεται σημαντικά ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ιδιοκτητών.
Σύμφωνα με την ίδια, η νέα μορφή του προγράμματος θα προβλέπει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, με προσαύξηση ανά παιδί, ώστε να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο για την ανακαίνιση και αξιοποίηση περισσότερων κατοικιών.
Η Δόμνα Μιχαηλίδου συνέδεσε άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό, λέγοντας ότι δεν μπορεί να στηριχθεί η οικογένεια χωρίς παρεμβάσεις που μειώνουν το βάρος της κατοικίας. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τα νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά, αλλά και την επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς».
Η υπουργός αναφέρθηκε στην ενδοοικογενειακή βία, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία διαθέτει ένα δίκτυο υποστήριξης για τις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια. Έκανε λόγο για κέντρα ημέρας, νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη, τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και ξενώνες φιλοξενίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή.
Στο περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων αναφέρθηκε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται «ανθεκτικές και αισιόδοξες», εκτιμώντας πως το βασικό σενάριο παραμένει η σχετικά σύντομη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Ανήκω στους αισιόδοξους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, αλλά απόφασης».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και ξεκαθάρισε πως η νομισματική πολιτική θα προσαρμοστεί αναλόγως των εξελίξεων. «Αν χρειαστεί, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία βελτίωση της κατάστασης, ενώ υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. «Κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε ή θα τολμούσε να μειώσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών δεν είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά η διασφάλιση της σταθερότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Όπως εξήγησε, η βασική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική παραμένει η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο «χωρίς να υπάρξει ο κίνδυνος ύφεσης», επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις απαιτούν λεπτές ισορροπίες, ιδίως σε περιβάλλον εξωγενών σοκ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενοποίησης. «Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για ένωση κεφαλαιαγορών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως σημείωσε, παρατηρείται πλέον σύγκλιση, με τον ευρωπαϊκό Νότο να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Βορρά.
Για την Ελλάδα, ανέφερε ότι η οικονομία έχει διανύσει σημαντική απόσταση από την περίοδο της κρίσης. «Μην ξεχνάμε πού ήταν η Ελλάδα πριν από 15 χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας τη βελτίωση των επενδύσεων και της συνολικής εικόνας της οικονομίας.
Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «πρέπει να περιμένουμε», υπογραμμίζοντας ότι οι θεσμοί λειτουργούν και ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση.
Τέλος, στάθηκε στη σημασία της ψηφιακής μετάβασης, επισημαίνοντας ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε «η Ευρώπη να μη μείνει πίσω στο πεδίο του ψηφιακού χρήματος».
Τη συζήτηση συντόνισε ο Christian Schubert, Economic and Business Correspondent της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Ιταλία.
Πρίγκιπας Αλβέρτος: Με δύο καρφίτσες στο πέτο, τη σημαία του Μονακό και της Ελλάδας, στο Φόρουμ των Δελφών
Μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τη θάλασσα και την «μπλε οικονομία»
«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε "λεφτόδεντρα" την ώρα που συζητιέται η άρση ασυλίας των βουλευτών του και είναι στη χώρα μας η κ. Κοβέσι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Φάμελλος μίλησε για περιορισμένα μέτρα που θα εξανεμιστούν και πρόσθεσε: «Γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση;». «Τα τελευταία τρία χρόνια τα υπερπλεονάσματα είναι πάνω από 12 δισ. Τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα αποδεικνύουν ότι είναι λανθασμένος ο δημοσιονομικός υπολογισμός. Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και της οικονομίας, εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομίλων. Εφέτος οι τράπεζες θα μοιράσουν 2,8 δισ. σε μερίσματα με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη. Γιατί τόσο χαμηλή φορολόγηση στα μερίσματα όταν έχουμε τόσο υψηλή έμμεση φορολογία;», σημείωσε.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε για τον πρωθυπουργό πως «θέλει να καλύψει ότι μιλάμε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση και ότι έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης σχεδίασε ένα καθεστώς που το εγκατέστησε στο Μέγαρο Μαξίμου και λειτουργεί πολλές φορές με όρους παρακράτους και εν τέλει είναι σε βάρος των πολιτών. Η κυβέρνηση συνδέεται με βαρύτατα σκάνδαλα διαφθοράς. Καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν θα έμενε για ένα λεπτό με το σκάνδαλο των υποκλοπών».
Όσον αφορά τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά τόνισε ότι «είναι ιστορικό λάθος του κ. Ανδρουλάκη η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο και η καθυστέρηση εδώ και έναν χρόνο της Νέας Αριστεράς. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να υπάρξει προοδευτικός πόλος με στόχο να φύγει η κυβέρνηση του κ. Μητστοτάκη».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
«H Ευρώπη χρειάζεται την Αμερική όσο και η Αμερική χρειάζεται την Ευρώπη. Τυχόν αποσύνδεση των δύο αυτών πόλων του δυτικού κόσμου, υπό το βάρος συναλλακτικών προσεγγίσεων και εθνικιστικών και λαϊκιστικών ρευμάτων, θα έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ασφάλεια και την ευημερία όλων μας, και στην Ευρώπη και στην Αμερική» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Αναφερόμενος στην Ευρώπη, υποστήριξε ότι «η πρόκληση είναι διττή: αφενός να διασφαλίσει την στρατηγική της αυτονομία, ενισχύοντας την οικονομική της ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις αμυντικές της δυνατότητες και ισχύ, την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα και έναν καινοτόμο τεχνολογικό τομέα και αφετέρου να παραμείνει συνεπής στις συμμαχικές της υποχρεώσεις, αλλά και πιστή στις θεμελιώδεις αξίες, που συγκροτούν την ταυτότητά της, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου».
Ταυτόχρονα, σημείωσε, ότι «ο κόσμος μας διέρχεται μια περίοδο ραγδαίων και βαθέων μετασχηματισμών. Οι εξελίξεις και οι κρίσεις στη γεωπολιτική, στην οικονομία, στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στο κλίμα δεν εξελίσσονται πλέον γραμμικά, αλλά αλληλεπιδρούν δυναμικά, επιταχύνοντας και συχνά ανατρέποντας παγιωμένες αντιλήψεις και βεβαιότητες».
«Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τίθενται κρίσιμα ερωτήματα: Βρισκόμαστε άραγε στο τέλος της διεθνούς τάξης και της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, όπως οικοδομήθηκε μετά τον Β’ ΠΠ και διαμορφώθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο; Και εάν ναι, ποια θα είναι η μορφή της επόμενης ημέρας; Τι σηματοδοτούν οι αλλαγές αυτές για την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα; Ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτό το νέο τοπίο;» σημείωσε.
«Στη γεωπολιτική σφαίρα, παρατηρούμε την αναδιάταξη του καταμερισμού ισχύος, την ανάδυση αναθεωρητικών τάσεων και την επανεμφάνιση ανταγωνιστικών θεωριών και πολιτικών ισχύος που πιστεύαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι «Το μονοπολικό διεθνές σύστημα της μεταψυχροπολεμικής περιόδου ευρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης προς ένα πολυπολικό σύστημα ισορροπίας της ισχύος, όπου η Δύση αναζητά όχι μόνο ένα modus vivendi με αναθεωρητικές δυνάμεις, αλλά και ένα νέο καταμερισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της». Τόνισε, ότι «ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η προσήλωση στις φιλελεύθερες αξίες μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν προϋποθέσεις sine qua non για την υπεράσπιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών κατακτήσεων μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα».
Για 11 συνεχή χρονιά, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοξενεί κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Alar Karis, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Željka Cvijanović, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama και την Α.Ε.Α. Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό.
Την έναρξη του Φόρουμ κηρύσσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Την ολομέλεια της πρώτης ημέρας θα κλείσει ο διάλογος του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa.
Στο Φόρουμ θα τοποθετηθούν επίσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
