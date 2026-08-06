Η Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, με την ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση «Χάρηκα!». Η αγαπημένη stand-up comedian θα συναντήσει το κοινό στις 21:00, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων».

Με το χαρακτηριστικό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την αμεσότητα που την έχει καθιερώσει, η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει στη σκηνή για να μοιραστεί ιστορίες, σκέψεις και… «καναδυό πραγματάκια» που έχουν συμβεί τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!», η stand-up comedian μιλά για την καθημερινότητα, τις ανατροπές και τα απρόοπτα της ζωής, μέσα από τον δικό της μοναδικό τρόπο. Με αληθινή επαφή με το κοινό και άφθονο χιούμορ, δημιουργεί μια βραδιά που υπόσχεται γέλιο, θετική ενέργεια και στιγμές αυθεντικής επικοινωνίας.

Η παράσταση λειτουργεί σαν μια μικρή όαση χαράς και μια απαραίτητη «ανάσα» από την καθημερινότητα. Μια βραδιά γεμάτη ιστορίες, αυτοσαρκασμό και το ξεχωριστό χιούμορ της Κατερίνας Βρανά.

Πληροφορίες:

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: Από 12€ για τα πρώτα 300 early bird, γενική είσοδος από 15€, μειωμένο εισιτήριο 12€ για φοιτητές και ΑμεΑ, ενώ στο ταμείο, την ημέρα της εκδήλωσης, η τιμή ανέρχεται στα 18€.