Η Έφη Αγραφιώτη και ο Γιώργος Κοντραφούρης συνεργάζονται εδώ και 35 χρόνια, παρουσιάζοντας έργα για δυο πιάνα που συνδυάζουν τον τζαζ με τον κλασικό ήχο και την ευρύτερη μουσική έκφραση του 20ού αιώνα, καθώς και το διεθνές με το ελληνικό ρεπερτόριο. Στη συναυλία τους με τίτλο «Στις παρυφές του κλασικού και του τζαζ ήχου» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, οι δύο σολίστ θα ερμηνεύσουν συνθέσεις Astor Piazzolla, Scott Joplin, David Brubeck, Philip Glass, Alexander Tsfasman και Leonard Bernstein. Στο πρόγραμμά τους συμπεριλαμβάνεται ακόμη το έργο «La Danse du feu, για την Έφη και τον Γιώργο» του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε μεταγραφή για δύο πιάνα του Sylvain Morizet. Στο ίδιο ρεσιτάλ, το οποίο εντάσσεται στις εκδηλώσεις του κύκλου Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να ακούσει σεπρώτη εκτέλεση το Rondo for Two του Βασίλη Μπακόπουλου, αλλά και έναν αυτοσχεδιασμό των δύο σολίστ πάνω στο δημοφιλέστατο «Summertime» από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin.

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Η πιανίστα Έφη Αγραφιώτη…

… σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο, το Ωδείο της Μόσχας, στη Μουσική Ακαδημία του πρώην Δυτικού Βερολίνου και στο Ωδείο της Λωζάννης και παρακολούθησε μαθήματα με διαπρεπείς σολίστ, όπως ο Νικίτα Μαγκάλοφ και ο Γκυέργκυ Σάντορ. Έζησε και εργάστηκε πολλά χρόνια στη Γενεύη. Παράλληλα με τη μουσική, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία της Τέχνης.

Στον συναυλιακό χώρο βρίσκεται χωρίς διακοπή από το 1976, και οι συναυλίες την ταξίδεψαν από το Μεξικό μέχρι την Ισλανδία και το Τόκιο. Το ρεπερτόριο της, εκτός από έργα του γνωστού ρεπερτορίου, έχει πολλές δεκάδες έργα ελλήνων συνθετών, άγνωστα έργα συνθετών από όλο τον κόσμο, συνθέσεις για αριστερό χέρι και περίπου 50 έργα γυναικών συνθετριών.

Δισκογράφησε τρεις δίσκους βινυλίου με έργα ελλήνων συνθετών από το 1979 μέχρι το 1982, ενώ το πρώτο της cd με ελληνική μουσική κυκλοφόρησε το 2001. Στη δισκογραφία επανήλθε με τo διπλό cd «Ελληνίδα Μούσα», το 2019. Τους τελευταίους 14 μήνες, ακολούθησαν τρία cds με γενικό τίτλο «Ήχοι από το συρτάρι» (Irida Classical).

Η συγγραφική της παρουσία περιλαμβάνει δυο βιβλία για το πιάνο, δύο εκπαιδευτικού υλικού βιβλία, τη μονογραφία για τον Αριστοτέλη Κουντούρωφ και το βιβλίο «Η Μουσική δεν είναι γένους θηλυκού;»



Ο Γιώργος Κοντραφούρης…

… σπούδασε κλασικό πιάνο στο Εθνικό Ωδείο. Ήταν 16 ετών, όταν έστρεψε το ενδιαφέρον του στην τζαζ και έκανε μαθήματα τζαζ αυτοσχεδιασμού με τον Μάρκο Αλεξίου. Στη συνέχεια μελέτησε με τους Jim Beard και Jarmo Savolainen. Αποφοίτησε με Bachelor’s και Master’s Degree in Jazz Performance από την Ακαδημία Sibelius στη Φινλανδία.

Έχει συνεργαστεί, ως πιανίστας ή οργανίστας, με σημαντικούς μουσικούς: Marc Johnson, Arild Andersen, Markus Stockhausen, Louisiana Red, Keith Copeland, Andy Sheppard, Ralph Peterson Jr., Bob Brozman, Carla Cook, Alvester Garnett, Stjepko Gut, Olivier Gatto, David Liebman, Houston Person, Eric Alexander, David Sills, Lou Donaldson, Sam Newsome, Jamey Haddad, Deborah Davies, Benny Golson, Tim Hagans, Bob Sheppard, Carmen Lundy, Sheila Jordan, Jukkis Uotila, Wade Mikkola, Τάκη Πατερέλη, Στράτο Βουγά, Δήμο Δημητριάδη, Lydia Filipovic, Theodosii Spassov, Ana Pacatius. Έχει έντονη δισκογραφική παρουσία, με την πιο πρόσφατη ηχογράφησή του να είναι αφιερωμένη στον Bill Evans (Irida Classical).

Διδάσκει τζαζ πιάνο και όργανο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης διδάξει στο Ωδείο Athenaeum και στην Ακαδημία Sibelius της Φινλανδίας. Έχει δώσει σεμινάρια σε σχολές στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ινδονησία και την Εσθονία.

Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Στο πλαίσιο του κύκλου Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, τoν φετινό Νοέμβριο θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να ακούσουμε τη σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου (σοπράνο) με την κιθαρίστρια Κορίνα Βουγιούκα (28 /11). Τον Δεκέμβριο θα απολαύσουμε τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο, τον κλαρινετίστα Σπύρο Μουρίκη και την πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα (7/12). Το 2023, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει εκδηλώσεις με τους: Uwe Matschke, Δανάη Παπαματθαίου-Μάτσκε και Kerstin Feltz, Δημήτρη Τηλιακό και Τίτο Γουβέλη, Δημήτρη Δεσύλλα και Βασίλη Βαρβαρέσο, Κουαρτέτο Αέναον και Μυρσίνη Κάγκαρλη, Αντώνη Σουσάμογλου και Σταμάτη Βλαχοδημήτρη, Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστο και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, Αλέξανδρο Γαβριηλίδη-Πέτριν, Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν και Κωνσταντίνο Δεστούνη καθώς και με τους Μίνα Πολυχρόνου, Αγγελική Καθαρίου και Διονύση Μαλλούχο.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 12 € ● 18 €