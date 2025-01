Mετά τις sold out εμφανίσεις της προηγούμενης χρονιάς, το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, επιστρέφει στο Half Note Jazz Club παρουσιάζοντας το πιο επιτυχημένο ελληνικό jazz album των τελευταίων χρόνων, «My Ennio Morricone».

Ο καταξιωμένος κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες. Μία βραδιά γεμάτη εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένη από αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη.

Με αφορμή τις συναυλίες στο Half Note, ο Σταύρος Λάντσιας μίλησε στο Newsbeast και μεταξύ άλλων, μας αποκάλυψε τι είναι αυτό που έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τον Ennio Morricone, τόσο ξεχωριστό.

– Τι πρόκειται να ακούσουμε στη μουσική παράσταση;

Μουσικά θέματα από πολύ γνωστές ταινίες όπως «Σινεμά ο Παράδεισος», «Κάποτε στην Αμερική» αλλά και λιγότερα γνωστά «διαμάντια» όπως το «Λολίτα» που ανακάλυψα στην έρευνα μου για τον μεγάλο συνθέτη. Ανάμεσα στα κομμάτια διαβάζω αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Ennio Morricone και ιστορίες γύρω από τις ταινίες που έγραψε μουσική.

– Τι είναι αυτό που σας γοήτευσε στον Ennio Morricone, ώστε να τον θεωρείτε «δικό σας»;

Η συναισθηματική φόρτιση που μεταφέρει στον ακροατή άσχετα αν έχει δει την ταινία. Οι μουσικές του με έχουν συντροφεύσει σε τόσες πολλές στιγμές που νιώθω σαν να είναι το soundtrack της δικής μου ζωής! Η μουσική του είναι πλέον τόσο οικεία που όταν παίζω κομμάτια του αισθάνομαι-με όλο τον σεβασμό-σαν να τα έχω γράψει εγώ!

– Υπάρχει κάποια μελωδία του που να είναι η αγαπημένη σας και γιατί;

Η μουσική από το «Cinema Paradiso» δεν παύει να με αγγίζει όποτε την ακούω. Μετά από τόσα χρόνια που παίζω αυτές τις μελωδίες στη σκηνή κάθε φορά συγκινούμαι.

– Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που έκανε τον Morricone τόσο ξεχωριστό;

Η ικανότητα του να υπηρετεί το όραμα του σκηνοθέτη ταυτόχρονα διατηρώντας την έντονη μουσική του προσωπικότητα. Δεν είναι πολλοί οι συνθέτες που από τις πρώτες νότες που ακούς τους αναγνωρίζεις. Στην περίπτωση του Morricone αυτό συμβαίνει επίσης επειδή έχει χαρακτηριστικό στυλ ενορχήστρωσης. Υπήρξε πρωτοπόρος στους ήχους που έχει χρησιμοποιήσει παντρεύοντας την κλασσική ορχήστρα με ηλεκτρονικούς ήχους αλλά και εξωτικά όργανα, όπως ο αυλός του Πάνα στο «Κάποτε στην Αμερική». Ακόμα και αντικείμενα έχει χρησιμοποιήσει σαν όργανα όπως η γραφομηχανή στο «Wake up and die»!

– Είναι εύκολο να δημιουργείς μουσική για ταινία; Εσείς το έχετε δοκιμάσει; Θα θέλατε να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι;

Δεν μπορώ να ξέρω για άλλους δημιουργούς. Για μένα είναι σημαντική η συνεργασία με τον σκηνοθέτη. Αν υπάρχει επικοινωνία, κοινή αισθητική και αλληλοσεβασμός τότε εύκολα βγαίνουν ιδέες. Προς το παρόν η εμπειρία μου είναι γράφοντας μουσική για το θέατρο. Θα ήθελα πολύ να γράψω και soundtrack, κατά κάποιο τρόπο νιώθω ότι ήδη γράφω μουσική για ταινίες που όμως δεν έγιναν ακόμη!

– Υπάρχουν άλλοι μουσικοί που να σας έχουν επηρεάσει;

Αρκετοί πιανίστες όπως ο Chick Corea, Dave Grusin και φυσικά ο σύγχρονος πιο επιδραστικός πιανίστας των τελευταίων δεκαετιών Brad Mehldau. Άλλοι μουσικοί με επηρέασαν με τη στάση τους απέναντι στην τέχνη της μουσικής, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις.

– Τι θα θέλατε να πάρει το κοινό φεύγοντας από το Half Note Jazz Club;

Να φύγει «γεμάτος» με μουσικές που ήξερε αλλά και κάποιες που άκουσε για πρώτη φορά. Ίσως, και με μια διάθεση να ξαναδεί κάποιες από τις ταινίες που έχει γράψει τη μουσική ο Ennio Morricone. Η μουσική πιστεύω μας ενώνει έχοντας τη δύναμη να βγάλει από μέσα μας τον καλύτερο και πιο δημιουργικό εαυτό μας. Με μουσικές σαν του Ennio Morricone φεύγω πάντα από τις συναυλίες με χαμόγελο και αισιοδοξία για το μέλλον…

Συντελεστές:

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & flugelhorn

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Παραστάσεις: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Φεβρουαρίου

Χώρος: Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς