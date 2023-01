Μόλις οι fans των παιχνιδιών άκουσαν πως το HBO είχε σκοπό να μεταφέρει τηλεοπτικά την γνωστή σειρά post apocalytpic παιχνιδιών της Naughty Dog, του The Last of Us ένα τεράστιο χαμόγελο «καρφώθηκε» στα χείλη τους.

Αυτό συνέβη γιατί το The Last of Us έχει τεράστιο potential να γίνει μία πολύ καλή σειρά post-apocalyptic δράματος και το γεγονός ότι μεταφέρεται από δίκτυο που έχει «χαρίσει» απίστευτες σειρές, είναι ένα μεγάλο ατού.

Μετά την πρεμιέρα της νέας σειράς του HBO, οι ελπίδες πως πρόκειται για μία πραγματικά αξιόλογη σειρά «φούντωσαν» για τα καλά.

Συνοπτικά, να πούμε πως η 1η σεζόν του The Last of Us θα έχει 9 επεισόδια και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στην Ελλάδα μέσω Vodafone TV. Την τηλεοπτική μεταφορά ανέλαβε ο Craig Mazin, γνωστός από το εξαιρετικό Chernobyl, αλλά και ο Neil Druckmann, καλλιτεχνικός δημιουργός των games.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για όλα όσα είδαμε στην εξαιρετική πρεμιέρα. Προσοχή, ακολουθούν μικρά spoilers!

Spoilers

1968 & 2003

Η 80λεπτη πρεμιέρα ξεκινάει το έτος 1968, όταν ένας επιδημιολόγος προειδοποιεί σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για έναν ιό-μύκητα, που δεν θα έχει σκοπό να σκοτώσει αλλά να ελέγξει τους εγκεφάλους των ανθρώπων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 2003, μεταφερόμαστε στο Texas και στην ημέρα των γενεθλίων του Joel Miller (Pedro Pascal), ενός 35άρη που μεγαλώνει μόνος του και μάλλον όχι με τον ιδεατό τρόπο την γλυκύτατη κόρη του, Sarah (Nico Parker).

Εκείνο το βράδυ, η Sarah θα κάνει δύο ξεχωριστά δώρα στον πατέρα της, ο οποίος φαίνεται ανήσυχος, μιας και ο ατίθασος αδερφός του, Tommy (Gabriel Luna) έχει μπλέξει και πάλι. Το χειρότερο που θα γίνει εκείνη τη βραδιά είναι πως οι προβλέψεις του επιδημιολόγου το 1968 θα βγουν αληθινές. Οι άνθρωποι προσβάλλονται από έναν μύκητα που τους κάνει πέρα για πέρα φονικούς!

Η Sarah με τον πατέρα και τον θείο της πηγαίνουν προς μία κεντρική περιοχή για να αντικρίσουν το απόλυτο χάος. Στρατός, zombies και μία πτώση ενός αεροπλάνου που προκαλεί την ανατροπή του αυτοκινήτου του! Πριν καλά-καλά καταλάβουν τι συμβαίνει, Sarah και Joel βρίσκονται κυνηγημένοι από ένα νεκρό. Ένας στρατιώτης τους ακινητοποιεί και ακολουθώντας οδηγίες τους πυροβολεί! Ο Joel την έχει γλυτώσει, καθώς ο Tommy έρχεται για να τους σώσει. Η Sarah, όμως, δεν τα καταφέρνει δίνοντας μας μία γεύση του δράματος του The Last of Us…

2023

Μεταφερόμαστε 20 χρόνια μετά, το 2023. Ένα παιδάκι φτάνει στην κατεστραμμένη Βοστώνη, όπου βρίσκεται το οχυρό της στρατιωτικής οργάνωσης-δικτατορίας, FEDRA. Το τέλος του θα είναι τραγικό, όπως και δεκάδων άλλων ανθρώπων που πέφτουν νεκροί από την οργάνωση. Τα πτώματα τους αναλαμβάνουν να ξεφορτωθούν οι πολίτες ώστε να βγάλουν τα προς το ζην, μεταξύ αυτών και ο γερασμένος Joel!

Ο Joel διατηρεί ένα «σύνδεσμο» με ένα στρατιώτη δίνοντας του διάφορα λαθραία χάπια αντί ενός χρηματικού ποσού. Από την άλλη, η Tess (Anna Torv), συνεργάτιδα του Joel έχει χτυπηθεί από τους άντρες ένα τύπου, του Robert, ο οποίος αθέτησε την συμφωνία τους και πούλησε μία μπαταρία σε άλλους. Τη συζήτηση διακόπτει μία έκρηξη.

Μία παραστρατιωτική, επαναστατική οργάνωση, οι Fireflies, που ζητάνε την απελευθέρωση της Βοστώνης, είναι η υπεύθυνη. Η ομάδα αυτή έχει στην κατοχή ένα πολύτιμο πρόσωπο, την Ellie (Bella Ramsey), την οποία η Marlene (Merle Dandridge), αρχηγός της ομάδας, κρατάει αιχμάλωτη για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Όσο ο Joel βρίσκεται σε αναζήτηση του αδερφού του, που μαθαίνουμε πως ήταν σε μία αποστολή αλλά πλέον δεν απαντάει μέσω ραδιοφώνου, η Tess τον πείθει να ξεκινήσουν μία άλλη αποστολή για να πάρουν την μπαταρία που τους ανήκει.

Φτάνοντας στον προορισμός τους, καταλήγουν να πέσουν πάνω στους Fireflies και την Marlene, με την οποία γνωρίζονται και φαίνονται πως έχουν κάπως καλές σχέσεις. Οι Fireflies έχουν χτυπηθεί άσχημα και γι’ αυτό ζητάνε από την Tess και τον Joel να μεταφέρουν την Ellie σε ένα συγκεκριμένο σημείο, φυσικά με το αζημίωτο. Οι δυο λαθρέμποροι το δέχονται χωρίς πολύ σκέψη!

Κάπως έτσι, Joel, Ellie και Tess παίρνουν το δικό τους επικίνδυνο μονοπάτι. Πριν γίνει αυτό, ξεκουράζονται λίγο, με την Ellie να δείχνει στοιχεία της εξυπνάδας και “ζωηράδας” της. Τελευταίο εμπόδιο πριν βγουν στον “έξω κόσμο” είναι ένας στρατιώτης, που με τόλμη η Ellie μαχαιρώνει και στη συνέχεια τον αποτελειώνει ο Joel. Αποκαλύπτεται πως η Ellie έχει μολυνθεί αλλά εκείνη υποστηρίζει πως δεν είναι άρρωστη!

Το ταξίδι στην βροχερή, διαλυμένη και γεμάτη κινδύνους Βοστώνη έχει ξεκινήσει!

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Αν το «HBO=εγγύηση» ήταν σειρά, τότε μία από αυτές σίγουρα θα ήταν το The Last of Us. Ξέρω, είμαστε ακόμα στην πρεμιέρα αλλά η ποιότητα του σεναρίου, της παραγωγής και των ηθοποιών είναι ευδιάκριτη από τα πρώτα λεπτά! Μία πραγματικά πολύ καλή αρχή για τη νέα post-apocalytpic σειρά (δημιουργείται ένα κενό μετά το The Walking Dead που φαίνεται πως θα καλυφθεί επάξια), που κρατάει απαράλλαχτο τον βασικό σκελετό της ιστορίας από τα παιχνίδια και απλά προσθέτει 2-3 ξεχωριστές πινελιές.

Ήδη φαίνεται πως τόσο ο Pedro Pascal, όσο και η Bella Ramsay (και η εξαιρετική Anna Torv) μπαίνουν στο πετσί των πρωταγωνιστικών τους ρόλων, που θα μας χαρίσουν μπόλικες δραματικές στιγμές στην πορεία. Θα προσθέσω επίσης πόσο πολύ μου άρεσαν τα αρχικά credits, που είναι ντυμένα με το θρυλικό μουσικό θέμα από τον Gustavo Santaolalla. Παράλληλα, πρέπει να αναφέρουμε πως η σειρά μπορεί να βασίζεται σε παιχνίδια και να μας κάνει εμάς τους fans του να «λιώνουμε» με αυτό που βλέπουμε, αλλά το ίδιο εύκολα μπορεί να τη δει κάποιος που δεν τα έχει παίξει.

Η πρεμιέρα του The Last of Us είναι γεμάτη από συναισθήματα, που το HBO καταφέρνει να δημιουργήσει άριστα μεταφέρνοντας τα γνωστά παιχνίδια στην τηλεόραση. Αξίζει να το δουν όλοι και όχι μόνο οι fans των games!