Μία μοναδική ευκαιρία να δούμε live σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου τους Coldplay, στο πλαίσιο της εξαιρετικά πετυχημένης Music of the Spheres παγκόσμιας tour της μπάντας, από τα Village Cinemas.

Η νέα τους αυτή περιοδεία απολαμβάνει ήδη εξαιρετικών κριτικών τόσο από τους fans όσο και από το σύνολο του μουσικού Τύπου. Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars, My Universe είναι μόνο μερικά από τα κλασικά τους hits που θα δούμε live σε sold out εμφάνισή τους στην Αργεντινή, μέσω δορυφόρου, σε ένα show που τα πυροτεχνήματα, τα LED και η μουσική της μπάντας βοηθούν στο να αποτελεί το πλέον πολύχρωμο live show που μπορεί κάποιος να απολαύσει σήμερα.

Η προπώληση ξεκίνησε!