Για τρίτη φορά, η EEX ανοίγει το αρχείο της και παρουσιάζει έργα χαρακτών που κάποια χρονική στιγμή υπήρξαν μέλη ή προσκεκλημένοι της. Η επιλογή αυτή την φορά επικεντρώνεται στην καθοριστική αντίφαση του άσπρου με το μαύρο. Με γραμμές ή βαθιές επιφάνειες, το μαύρο φέρνει νόημα στην λευκή, άδεια επιφάνια που γίνεται φως. Παρουσιάζονται διάφορες εκβολές της κατεξοχήν γραφής της χαρακτικής τέχνης. Η έκθεση αποτελείται από 13 έργα από 12 χαράκτες διάφορων γενιών (από του 30’ μέχρι τέλος του 70’): Ρένα Ανούση, Ειρήνη Αντωνιάδη, Άρια Κομιανού, Γιάννης Μπελιμπασάκης, Ελένη Οικονομίδου, Γιώργος Πάλλης, Χρήστος Σαρακατσιανός, Αμαρυλλίς Σινιόσογλου, Ράνια Σταθοπούλου, Ειρήνη Τσελεπή, Anita Klein, Maria Fabiola Ungredda.

Ρένα Ανούση. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και με δάσκαλο τον Γιάννη Κεφαλληνό. Πήρε δίπλωμα θεωρητικών με άριστα και έπαινο στην έγχρωμη ξυλογραφία. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός τέχνης από το 1966-2001 στη Μέση & Ανώτατη εκπαίδευση, έχει διδάξει “Ειδική Διδακτική Τέχνης” στα ΠΕΚ Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, στους νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Ειρήνη Αντωνιάδη. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Πτυχιούχος Ζωγραφικής της Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας απ’ όπου αποφοίτησε το 2001. Συνέχισε τις σπουδές στη Χαρακτική στην École Nationale des Arts Visuels de la Cambre στις Βρυξέλλες όπου σπούδασε με Υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Άρια Κομιανού. Γεννήθηκε στην Αθήνα (1938-2015). Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δίπλωμα Χαρακτικής, με επαίνους στην Ξυλογραφία, Λιθογραφία, Χαλκογραφία. Επίσης έχει δίπλωμα Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών καθώς και Τέχνης Βιβλίου και Τυπογραφίας της ΑΣΚΤ. Πραγματοποίησε είκοσι ατομικές εκθέσεις, εκ των οποίων δύο είναι στη Γερμανία. Έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. Έχει διακριθεί και έχει βραβευθεί επανειλημμένως σε διεθνείς παρουσιάσεις. Χαρακτικά της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, σε πινακοθήκες και Μουσεία της Ελλάδας, καθώς και σε Μουσεία άλλων χώρων. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Γιάννης Μπελιμπασάκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Χαρακτική στη Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου είναι και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Το 2006 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (MA Printmaking) στο Βασιλικό Κολέγιο Τεχνών του Λονδίνου με διάκριση και υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Α. Ωνάση.

Ελένη Οικονομίδου. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Σπούδασε Χαρακτική και Τέχνη του βιβλίου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας μέχρι το 1965 που τελείωσε με δύο επαίνους στην έγχρωμη και μαυρόασπρη Ξυλογραφία. Δίδαξε στη Σχολή Δοξιάδη και στο Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών. Έχει λάβει μέρος σε Διεθνείς Biennale και σε ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ευρώπη και τιμήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις. Πραγματοποίησε έντεκα ατομικές εκθέσεις.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και Πρόεδρος της από το 1990 μέχρι το 2002.

Γιώργος Πάλλης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε ζωγραφική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Εργαστήριο του Μάκη Θεοφυλακτόκουλου, έπειτα (από το 1996) σπούδασε χαρακτική στο Εργαστήριο του Ξένη Σαχίνη. Ασχολείται με την εικονογράφηση βιβλίων. Έχει πραγματοποιήσει τέσσερεις ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις.

Χρήστος Σαρακατσιάνος. Γεννήθηκε στη Μεγάλη Γότιστα Ιωαννίνων (1937-2022). Από το 1963 σπουδάζει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας: Θεωρητικών, Διακόσμησης και Σκηνογραφίας και Ζωγραφικής στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη. Παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα στο τμήμα γλυπτικής με τον Θανάση Απάρτη. Το 1984 είναι ακροατής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μελέτησε βυζαντινή και λαϊκή τέχνη καθώς και τη ζωγραφική της αρχαιότητας, απ’ όπου επηρεάστηκε στο έργο του.

Στα ασπρόμαυρα χαρακτικά του έργα συναντάμε μια συγγενική θεματολογία και τους ίδιους κώδικες που χρησιμοποιεί στη ζωγραφική του.

Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και πινακοθήκες καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Αμαρυλλίς Σινιόσογλου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε στην Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές Master of Fine Arts στη Χαρακτική και τη Γλυπτική με υποτροφία του University of Massachusetts-Amherst, ΗΠΑ. Έκανε μεταπτυχιακή ειδίκευση Post Experience Program στο Royal College of Art, στο Λονδίνο. Ζει και εργάζεται στην Μασαχουσέτη όπου είναι μόνιμη καθηγήτρια στο Department of Visual and Performing Arts του Worcester State University, στις ΗΠΑ. Συμμετέχει δραστήρια σε εκθέσεις και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε Μουσεία και συλλογές. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Ράνια Σταθοπούλου. Σπούδασε χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Από το 2002 ζει στα Ιωάννινα και διδάσκει Χαρακτική στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει κάνει δέκα ατομικές εκθέσεις, έργα της έχει παρουσιάσει σε εκθέσεις χαρακτικής.

Ειρήνη Τσελεπή. Γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Σπούδασε χαρακτική και σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τους Κ. Γραμματόπουλο και Β. Βασιλειάδη. Παράλληλα, σπούδασε ιταλική φιλολογία και στη συνέχεια χαλκογραφία στη Βιέννη στην Akademie der Bildende Künste με δάσκαλο τον M. Melcher. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις. Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΣΚΤ.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Anita Klein. Γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1960, πριν μετακομίσει στην Αγγλία όταν ήταν 11 ετών. Σπούδασε τόσο στο Chelsea School of Art όσο και στο Slade School of Art. Εξελέγη Συνεργάτης του Βασιλικού Society of Painter-Printmakers το 1992, Fellow το 1995, και υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Εταιρείας από το 2003 έως το 2006. Οι δημόσιες συλλογές της δουλειάς της περιλαμβάνουν το Βρετανικό Μουσείο και το Συμβούλιο Τεχνών της Αγγλίας και έχει εκθέσει σε Βρετανία, Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Η τέχνη της είναι ένα αρχείο προσωπικών στιγμών με τις οποίες ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί. Θεωρείται από τις καλύτερες και πιο εξέχουσες καλλιτέχνες και χαράκτες της Βρετανίας.

Το βιογραφικό της αριθμεί σχεδόν εβδομήντα ατομικές εκθέσεις, αναμεσά στις οποίες και στον εκθεσιακό χώρο της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών το 2005.

Maria Fabiola Ungredda. Γεννήθηκε στο Dorgali της Σαρδηνίας (Ιταλία) το 1957. Εκπαιδευμένη στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, ειδικεύεται στη χαρακτική, κερδίζοντας υποτροφία για τη Διεθνή Σχολή «Il Bisonte». Από το 1990 διδάσκει Τεχνικές Χαρακτικής σε διάφορες Ιταλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Λέτσε, Νάπολη, Μιλάνο) και από το 2000 στη Φλωρεντία, όπου φροντίζει ιδιαίτερα τις διάφορες πτυχές των πειραματικών χαλκογραφικών τεχνικών. Το 2008 βρίσκεται στο Ίδρυμα CIEC στο Betanzos της Ισπανίας, όπου απέκτησε το Master en Obra Gravada.

Η εκθεσιακή της δραστηριότητα ξεκίνησε το 1985 και τα έργα της βρίσκονται σε διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλώρινας. Έχει συμμετάσχει σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

ΕΚΤόΣ| Χώρος Τέχνης

Ι. Δροσοπούλου 17Α, Κυψέλη, Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 –21:00, Σάββατο: 12:00 – 15:00

Διάρκεια έκθεσης: 14 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου 2022