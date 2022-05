Σε έναν κόσμο που αλλάζει, δεν μπορείς να παραμένεις ο ίδιος! Ομοίως και τα Coffee Lab που αλλάζουν συνήθειες, ανανεώνουν τον κατάλογο τους και την εμφάνισή τους, κρατώντας φυσικά τον ίδιο μονοποικιλιακό καφέ που όλοι έχουμε αγαπήσει!

New Era Coffee Lab Stores

Στο νέο κατάστημα της Ακαδημίας 62, ξεκινάει η νέα εποχή των Coffee Lab, αφού είναι το πρώτο κατάστημα με το νέο design και τα νέα προϊόντα, πρωτοπόροι για ακόμα μία φορά, δημιουργώντας το δικό του εργαστήριο ζαχαροπλαστικής που παράγει καθημερινά τα δικά του χειροποίητα premium croissants.

Πάνω από 30.000 χειροποίητα premium croissants παράγονται μηνιαίως στο Coffee Lab εργαστήριο της Ακαδημίας

Η ομάδα ανάπτυξης προϊόντων της Coffee Lab σε συνεργασία με έναν από τους πιο εξειδικευμένους Pastry Chef της Ελλάδος τον κο Γιάννη Κεχρολόγο και την ομάδα του δημιούργησαν 12 διαφορετικά είδη croissants, μερικά από τα οποία είναι:

• Plain Croissant

• Croissant Chocolat

• Croissant Strawberry

• Croissant Pistachio

• Pain au chocolat

Και 2 signature συνταγές που θα τις βρείτε μόνο στα Coffee Lab:

• Croissant Cappuccino

• Kouign Amann Snickers

Στις προτάσεις μας για πρωινό είναι οι χειροποίητες πίτες από χωριάτικο σπιτικό φύλλο:

Τυρόπιτα με φέτα Ελασσόνας

Τυρόπιτα από αλεύρι ΖΕΑΣ με φέτα και μυζήθρα

Σπανακοτυρόπιτα

Χορτόπιτα με αλεύρι ΖΕΑΣ

Στραπατσάδα με φρέσκια ντομάτα αρωματισμένη με θυμάρι και πιπεριά

LivetheNewCoffeeLabYummyExperience

Tώρα πια τo Take Away αλλάζει χαρακτήρα αφού στην Ακαδημίας, εκτός από τον αγαπημένο σου καφέ, μπορείς να διαλέξεις και μία από τις παρακάτω κατηγορίες Grab ‘N Go, στο Open Front ψυγείο:



Αλήθεια πόσες φορές κατά την διάρκεια της ημέρας επιθυμήσατε ένα φρέσκο δροσερό φρούτο;

100% φυσικοί χυμοί, κρύα σοκολάτα, cold brew και σπιτική λεμονάδα

Φρέσκα φρούτα εποχής

Sandwich:

Νew York (παστράμι, roast beef, chicken, blt)

Egg Lab (ομελέτα γαλοπούλα , σολομό, τηγανητό αυγό)

Sando (χειροποίητα ψωμιά, σε ψωμί από φαγόπυρο, χωριάτικο ψωμί, ψωμί από κουρκουμά)

Αραβικές πίτες και μπαγκέτες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα

Και η γκάμα ολοκληρώνεται με την κατηγορία: σαλάτες, super bowls και χειροποίητα γλυκά (carrot cake, velvet & choco cake)

From Our Seed To Your Cup

To καφεκοπτείο των καταστημάτων αλλάζει επίσης εικόνα και παίρνει τη μορφή ενός καφεόδεντρου, με μήνυμα:

Από τον καρπό μας στο ποτήρι σας

Στα κλαδιά του καφεόδεντρου μπορεί κάποιος να βρει όλους τους

μονοποικιλιακούς καφέδες της Coffee Lab σε συσκευασία για την δημιουργία του αγαπημένου του καφέ και στο σπίτι συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες κάψουλες αλουμινίου δικής μας παραγωγής!

Τα Coffee Lab γίνονται all day

Τα Coffee Lab δημιούργησαν κάποια all day καταστήματα, σε σημεία που αγαπάει πολύ το νεανικό κοινό και έγινε η συνήθεια του Σαββατοκύριακου αλλά και γιατί όχι και των υπολοίπων ημερών.

Τώρα μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου σε μια αναπαυτική σεζλόνγκ ή στο στρογγυλό Instagram Coffee Lab spot, και να παραγγείλεις το brunch σου.

SERVED THE WAY U DESERVE

Σερβιρισμένα με αγάπη, στους νέους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Coffee Lab, το Take Away γίνεται All Day και οι συνήθειες αλλάζουν, όπως αλλάζουμε και εμείς.