Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μαριάννας Λούρμπα με τίτλο «Στοιχεία αυτογνωσίας», τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Tρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 19.30. Μέσα από το φωτογραφικό φακό της η Μαριάννα Λούρμπα αποτυπώνει φόρμες και χρώματα από τις περιηγήσεις της στις Κυκλάδες.

Μέσα από αυτή την πρώτη ύλη συνθέτει στατικές αρχιτεκτονικές φόρμες και δημιουργεί αρχέγονα γλυπτά, ασύμμετρους αιγαιοπελαγίτικους χρωματικούς όγκους, φόρμες που αποπνέουν έναν ιδιότυπο ερωτισμό.

O ιστορικός τέχνης και επιμελητής Χριστόφορος Μαρίνος σημειώνει:

Αποτελούμενα από λιτές γραμμές, τα έργα της Μαριάννας Λούρμπα εμπεριέχουν τον μινιμαλισμό των κυκλαδικών ειδωλίων και των αφαιρετικών -και βαθιά ερωτικών- ζωγραφικών συνθέσεων του Γιάννη Μόραλη, αλλά και τον επινοητικό τρόπο που χρησιμοποιεί τη φωτογραφία ο Μιχάλης Κατζουράκης.

Κοιτώντας προσεκτικά τις συνθέσεις της εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά σου τα σωματικά γνωρίσματα ενός κυκλαδικού ειδωλίου, τα πόδια, οι ώμοι και οι ιδιαίτερες καμπύλες του, μέσα στα οποία ανακαλύπτεις ταυτόχρονα τις μορφές, τους ρυθμούς και τις φωτοσκιάσεις που συναντάμε και στην κυκλαδίτικη ανώνυμη αρχιτεκτονική.

Έχοντας υπόψη τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη, ο οποίος αντιλαμβάνεται το τοπίο ως την «προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη» και όχι ως «κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων», συμπεραίνουμε ότι οι μινιμαλιστικές συνθέσεις της Μαριάννας Λούρμπα, κατά βάθος, και με έναν παράξενο τρόπο, είναι βαθιά αναπαραστατικές.

Ποια είναι η Μαριάννα Λούμπα

Η Μαριάννα Λούρμπα γεννήθηκε στη Αθήνα. Αποφοίτησε με μεταπτυχιακό τίτλο MA στην οπτική επικοινωνία και το design από το IED (Instituto Europeo di Design) του Μιλάνου. Είναι επίσης κάτοχος Bachelor of Arts (Hons) Middlesex University του Λονδίνου. Έχει εκθέσει σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα (GR), στο Τόκιο (JP), στη Νέα Υόρκη (US), στο Αρέτσο (IT), στο Ορβιέτο (IT) κ.α.

Έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, την Μont Blanc, την Cosmote κ.α. Από το 2012 η δουλειά της βρίσκεται στη μόνιμη συλλογή του Artshop του Μουσείου Μπενάκη. Από το 2013 διδάσκει σε κολλέγιο Art and Design. Παράλληλα είναι Creative Director του εργαστηρίου σύγχρονης τέχνης Apolyto Creative Spot. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Πληροφορίες για την έκθεση:

Διάρκεια έκθεσης: 10 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα κλειστά, Τετάρτη – Σάββατο 11:00 – 16:00, Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 11:00 – 20:00

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6, Αθήνα, 210 3646818