Την περίοδο που κυκλοφόρησε το φιλμ «Fifty Shades of Grey» είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας Ντακότα Τζόνσον και Τζέιμι Ντόρναν δεν τα πάνε καλά. Για την ακρίβεια οι δυο τους δεν άντεχαν την παρουσία του άλλου εκτός πλατό.

Κάθε φορά που βλέπουμε μια ιστορία αγάπης ή ένα ρομάντζο στη μεγάλη οθόνη, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ηθοποιοί που μας κάνουν να νιώσουμε αυτά τα έντονα συναισθήματα είναι το λιγότερο φίλοι και στην ζωή τους εκτός δουλειάς. Αλλά μόνο και μόνο επειδή είναι ζευγάρι στην οθόνη δεν σημαίνει ότι υπάρχει και χημεία εκτός κάμερας,

Το ζευγάρι του «Fifty Shades of Grey» φυσικά και δεν ήταν το μοναδικό που δεν είχε καμία χημεία στην πραγματική του ζωή. Ας δούμε 5 κινηματογραφικά ζευγάρια του σινεμά των οποίων το πάθος στην οθόνη συνδυάστηκε με σφοδρή αντιπάθεια εκτός οθόνης.

1 – Ryan Gosling και Rachel McAdams – The Notebook (2004)

Ενώ η Allie και ο Noah τσακώνονταν, χώριζαν και τελικά συμφιλιώνονταν, ο Gosling και η McAdams προφανώς απλά … τσακώνονταν. «Ίσως δεν πρέπει να πω αυτή την ιστορία, αλλά πραγματικά δεν τα πήγαιναν καλά μια μέρα στα γυρίσματα. Πραγματικά όχι», δήλωσε στο VH1 ο σκηνοθέτης του Notebook, Nicholas Cassavetes. «Και ο Ryan ήρθε σε μένα, και υπήρχαν 150 άνθρωποι που στέκονταν σε αυτή τη μεγάλη σκηνή, και μου λέει, ‘Nick έλα εδώ. Και κάνει μια σκηνή με τη Ρέιτσελ και μου λέει, ‘Θα την πάρεις από εδώ και θα φέρεις μια άλλη ηθοποιό να διαβάσει μαζί μου εκτός κάμερας;’ Του λέω, ‘Τι;’ Μου λέει, ‘Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω μαζί της. Απλά δεν βγάζω άκρη μαζί της». Ο σκηνοθέτης συνέχισε να περιγράφει πώς το ζευγάρι κατέφυγε σε «φωνές και ουρλιαχτά» μεταξύ τους. Αλλά όλη αυτή η ένταση ήταν σαφώς σημάδι για κάτι βαθύτερο: Μετά το τέλος της ταινίας, ο Gosling και η McAdams κατέληξαν να βγαίνουν μαζί για τρία χρόνια.

2 – Leonardo DiCaprio και Claire Danes – Romeo + Juliet (1996)

Η Claire Danes μπορεί να ήταν μόλις 16 ετών όταν γύρισε την pop εκδοχή του πασίγνωστου έργου του Σαίξπηρ του Baz Luhrmann, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να βρίσκει τον 22χρονο συμπρωταγωνιστή της εκνευριστικά ανώριμο. Η Danes φέρεται να βαρέθηκε τη συνήθεια του DiCaprio να κάνει φάρσες στο καστ και το συνεργείο, ενώ ο Leo με τη σειρά του βρήκε την Danes ενοχλητικά κλειστή και σφιγμένη. Σύμφωνα με τις φήμες της κινηματογραφικής παραγωγής, το ζευγάρι απέφευγε να μιλάει όταν οι κάμερες δεν έπαιζαν.

3 – Patrick Swayze και Jennifer Grey – Dirty Dancing (1987)

Ο Patrick Swayze και η Jennifer Grey είχαν ήδη έρθει σε ρήξη στα γυρίσματα της προηγούμενης ταινίας τους Red Dawn, και όταν ήρθε η ώρα να γυρίσουν το Dirty Dancing, προφανώς κανένας από τους δύο σταρ δεν είχε την καλύτερη στιγμή της ζωής του. Ο Swayze φέρεται να βρήκε την Grey έντονα εκνευριστική στη συνεργασία του. «Έπεφτε σε ανόητες διαθέσεις, αναγκάζοντάς μας να κάνουμε σκηνές ξανά και ξανά», έγραψε αργότερα στα απομνημονεύματά του. «Είχαμε μερικές στιγμές τριβής… φαινόταν ιδιαίτερα συναισθηματική, μερικές φορές ξεσπούσε σε κλάματα αν κάποιος την επέκρινε». Ωστόσο, το ζευγάρι έγινε τελικά φίλοι.

4 – Richard Gere και Debra Winger – Ένας αξιωματικός και ένας τζέντλεμαν (1982)

Ο Louis Gossett Jr, ένας από τους πρωταγωνιστές του An Officer and a Gentleman, αποκάλυψε την όχι και τόσο ρομαντική αλήθεια πίσω από μία από τις πιο διάσημες σχέσεις στην οθόνη της δεκαετίας του ’80 στα απομνημονεύματά του An Actor and a Gentleman. Σύμφωνα με τον Gossett Jr, η Debra Winger μισούσε το γύρισμα της ταινίας και παρομοίαζε τον συμπρωταγωνιστή της Gere με «τοίχο από τούβλα«. (Περιέγραψε επίσης τον σκηνοθέτη της ταινίας Taylor Hackford ως «ζώο»).

5 – Anthony Hopkins και Shirley MacLaine – A Change Of Seasons (1980)

Όταν ρωτήθηκε η γνώμη του για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία A Change of Seasons, Shirley MacLaine, ο Anthony Hopkins μπήκε κατευθείαν στο θέμα, δηλώνοντας: «Ήταν η πιο αντιπαθητική ηθοποιός με την οποία έχω δουλέψει ποτέ». Αν και οι ακριβείς λόγοι της αντιπάθειάς του δεν έγιναν ποτέ σαφείς, το άγχος της συνεργασίας με την «αντιπαθητική» MacLaine φάνηκε να έχει αντίκτυπο στην υποκριτική του σταρ: Το A Change Of Seasons κατακρίθηκε ευρέως από τους κριτικούς και ο Hopkins προτάθηκε αργότερα για το βραβείο Razzie χειρότερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία.