H μίνι σειρά θρίλερ Stay Close/Ένοχο Παρελθόν που προβάλλεται στο Netflix είναι βασισμένη σε βιβλίο του συγγραφέα πολλών επιτυχιών, Harlan Coben, ο οποίος είδε μέσα στο 2021 να μεταφέρονται στην τηλεοπτική οθόνη άλλα δύο του βιβλία (The Innocent, Gone for Good).

Ποια είναι η υπόθεση της μίνι σειράς 8 επεισοδίων; Η Megan (Cush Jumbo) βρίσκεται λίγες μέρες πριν τον γάμο με τον αγαπημένο της, με τον οποίο έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Το παρελθόν της όμως θα της «χτυπήσει την πόρτα» και εκείνη δεν θα μπορέσει να το αγνοήσει. Πρέπει να μάθει τι συμβαίνει και παράλληλα να κρύψει καλά τα ένοχα της μυστικά.

Την ίδια ώρα, ο παπαράτσι Ray (Richard Armitage) βλέπει να έρχονται τα πάνω-κάτω στη ζωή του μετά από μία βραδιά στο τοπικό κλαμπ, από την οποία δεν θυμάται τίποτα. Οι φωτογραφίες του από εκείνο το βράδυ-κουβαλάει πάντα μαζί του την φωτογραφική του μηχανή-θα τον μπλέξουν ακόμα παραπάνω.

Την ίδια ώρα, ο – όχι και πρότυπο αστυνομικού-Broome (James Nesbitt) και η πρώην σύζυγος του, Erin (Jo Joyner), θα βρουν τον μπελά τους με μία υπόθεση που ξεκινάει στο σήμερα, με την εξαφάνιση δύο ανδρών, και πηγαίνει σχεδόν 20 χρόνια πριν. Όταν οι έρωτες του παρελθόντος έρθουν στην επιφάνεια, οι ζωές των χαρακτήρων θα γίνουν ακόμα πιο δυσκολότερες, όπως δυσκολότερη θα γίνει και η επίλυση του γρίφου που βασανίζει τους πάντες.

Η άποψη του Lordoftheseries.gr

Περιμέναμε πολλά παραπάνω από σειρά βασισμένη σε βιβλίο του Harlan Coben και απογοητευτήκαμε. Το σενάριο, που όπως πάντα είναι γεμάτο από ανατροπές, απρόβλεπτες και καταιγιστικές εξελίξεις, δεν «δουλεύει» με τον τρόπο που θα το έκανε 100% ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να καταλήγει αδιάφορο. Σίγουρα ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος και η σειρά είναι μία τίμια binge-watch επιλογή.

Όμως δεν υπάρχει το συνδετικό στοιχείο μεταξύ ορισμένων χαρακτήρων, που μπορεί να δικαιολογήσει κάποιες καταστάσεις. Στα συν βάζουμε σίγουρα την ερμηνεία της Cush Jumbo και του James Nesbitt (κυρίως του δευτέρου) και τη γενικότερη παρουσία του Eddie Izzard.

Κλείνοντας, πρέπει να πούμε πως το Stay Close είναι μία μετριότητα από το Netflix, από το οποία περίμεναμε πολλά περισσότερα, τα οποία, φυσικά, δεν λάβαμε.