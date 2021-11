Ελλείψει φρέσκων, πρωτότυπων ιδεών τα στούντιο και οι παραγωγοί καταφεύγουν στην συνταγή της τηλεοπτικής μεταφοράς παλαιότερων ταινιών, μικρότερης ή μεγαλύτερης επιτυχίας και απήχησης, ελπίζοντας πως θα συγκινήσουν το φιλοθέαμον κοινό. Άλλες φορές τα καταφέρνουν, άλλες όχι και τόσο.

Το I know what you did last summer ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Βασισμένη στην ταινία του 1997 (η οποία από την πλευρά της βασίστηκε σε μυθιστόρημα της δεκαετίας του 70), η σειρά της Σάρα Γκούντμαν εστιάζει σε παρέα εφήβων στην εξωτική Χαβάη, οι οποίοι έχοντας διαπράξει κάτι πολύ κακό την βραδιά της αποφοίτησής τους, στοχοποιούνται από δολοφόνο έναν χρόνο αργότερα.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Το βασικό πρόβλημα της σειράς είναι το εξής: είναι πολύ λίγο slasher, ελάχιστα horror, υπέρμετρα teen drama. Με απλά λόγια, η δοσολογία απέτυχε.

Οι ηθοποιοί προσπαθούν όσο μπορούν ή μάλλον όσο τους το επιτρέπει το «περιορισμένο» σενάριο αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι και πάλι φτωχότερο του επιθυμητού. Χαμένη ευκαιρία; Πιθανόν. Υπό την έννοια πως το I know what you did last summer δύσκολα θα συγκέντρωνε τις πιθανότητες να γίνει μια σπουδαία σειρά. Θα μπορούσε, ωστόσο, να είχε γίνει μια «τίμια» σειρά.