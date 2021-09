Το Only Murders in the Building έκανε πρεμιέρα στο Hulu στις 31 Αυγούστου 2021. Η κωμική αστυνομική σειρά θα έχει συνολικά δέκα επεισόδια.

Τα τρία πρώτα είναι ήδη διαθέσιμα ενώ υπόλοιπα επτά θα προβάλλονται εβδομαδιαίως. Στην νέα σειρά πρωταγωνιστούν οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez.

Κάθε επεισόδιο διαρκεί περίπου 30-35 λεπτά και αν κρίνω απ τα πρώτα τρία, είναι εύκολο το binge-watching.

Only Murders in the Building: Mini Summary

Τρεις άγνωστοι με μια εμμονή για ένα true-crime podcast συνεργάζονται για να λύσουν ένα μυστήριο στην πολυκατοικία τους στη Νέα Υόρκη.

Το Only Murders in the Building έχει κάτι ιδιόρρυθμο που σε τραβάει, με πολυεπίπεδους χαρακτήρες και φυσικά περιστρέφεται γύρω από ένα μυστήριο. Ταυτόχρονα, το ανάλαφρο κωμικό στοιχείο το κάνει πιο προσιτό από πιο «σοβαρές» και μακάβριες διηγήσεις, τραβώντας τη προσοχή.

Μια ματιά στους χαρακτήρες

Αυτή η ομάδα μπορεί να φαίνεται περίεργη, αλλά γι ‘αυτό λειτουργεί. Υποτίθεται ότι πιστεύουμε ότι είναι τρεις άγνωστοι που ζουν στην ίδια πολυκατοικία και αυτό ακριβώς έχουμε. Μπορώ να πω πως δεν περίμενα ότι θα τους “κολλήσουν” τόσο ωραία μεταξύ τους, αλλά έγινε γρήγορα, το λάτρεψα και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα θέλετε αμέσως να μάθετε περισσότερα για τον καθένα τους.

Η Selena Gomez είναι μια refreshing νότα μεταξύ των συμπρωταγωνιστών της, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στη διαφορά ηλικίας. Ο χαρακτήρας της είναι τόσο ενδιαφέρων και ο ξερός σαρκασμός της συγκρούεται υπέροχα με τους δύο συμπρωταγωνιστές της.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Ένα μυστήριο με character development

Έχουμε λοιπόν το μυστήριο στην αρχή της σειράς να μας καθηλώσει, αλλά αφιερώνουμε επίσης πολύ χρόνο στους τρεις χαρακτήρες μας. Ο καθένας έχει μυστικά και θέματα που συμβαίνουν στη ζωή του, τα οποία θα εξερευνήσουμε και θέλουμε αμέσως να επενδύσουμε σε αυτά. Πιστεύω πως όσο προχωράει θα βασιστεί πολύ στο παρελθόν του καθενός και προφανώς θα αξίζει να δούμε πως θα δεθούν μεταξύ τους τόσο αντικρουόμενοι χαρακτήρες.

Την τέλεια ισορροπία επίσης θεωρώ πως βρήκανε με το χιούμορ ώστε τα επεισόδια να μην είναι πολύ βαριά όπως στις περισσότερες σειρές εξιχνίασης εγκλημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται γελοιότητες ούτε πράγματα που όντως προκαλούν γέλιο, αλλά οι έξυπνες ατάκες και τα ειρωνικά come-backs είναι on point!

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο πόσο όμορφη θεώρησα τη σκηνοθεσία και γενικότερα την εικόνα.. Η σκηνή της Νέας Υόρκης δεν είναι παρατραβηγμένη αλλά θυμίζει κάτι παλιό ενώ είναι ξεκάθαρα στο σήμερα, με την ισορροπία ίσως να οφείλεται στον τέλειο συνδυασμό των πρωταγωνιστών.

All in all, έχω ήδη ερωτευτεί τους χαρακτήρες και η σειρά κάνει καλή δουλειά να μας τραβήξει περισσότερο. Ανυπομονώ να δω τι θα ακολουθήσει!