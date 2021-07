Η μοναδική μουσική διοργάνωση, τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ προσέφεραν ανεπανάληπτες στιγμές κι έντονες συγκινήσεις για 18η χρονιά, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, αφού πραγματοποιήθηκαν ξανά με κοινό!



Τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ μέσα από το επίσημο κανάλι στο YouTube «MAD TV Specials» μοιράζονται με το κοινό τα εντυπωσιακά live acts, τις δυνατές απονομές, ξεχωριστά στιγμιότυπα, καθώς και μοναδικές backstage στιγμές! Τα videos πρωταγωνιστούν στο YouTube έχοντας συγκεντρώσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές, σε λιγότερο από 1 εβδομάδα, μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες likes και σχόλια.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2021 ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΕΔΩ

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η καρδιά της μουσικής χτύπησε δυνατά με εντυπωσιακά live acts αγαπημένων καλλιτεχνών, συναρπαστικές μουσικές στιγμές, δυνατές απονομές κα ξεχωριστές βραβεύσεις!

Ο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός, μέσα από 15 + 1 κατηγορίες βραβείων «φωτίζει» με την ενέργεια της ΔΕΗ, τη δύναμη της ελληνικής μουσικής σκηνής!



Τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ παρουσίασαν ένα ανατρεπτικό μουσικό υπερθέαμα, αφού για πρώτη φορά είχαν παράλληλες δράσεις σε διαφορετικούς χώρους! Στην εκδήλωση κορύφωσής τους στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, οι παρευρισκόμενοι βίωσαν μία σπάνια μουσική εμπειρία, παρακολουθώντας από κοντά όλες τις απονομές των 15+1 βραβείων, 6 εντυπωσιακά live acts και μέσω των οθονών του επιβλητικού σκηνικού 15 ακόμα ξεχωριστά acts από ένα άλλο stage και χώρο!



Ο Θέμης Γεωργαντάς, παρουσιαστής των Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ για 18η συνεχόμενη χρονιά, υποδέχθηκε το κοινό που ήρθε να γιορτάσει τα πιο εντυπωσιακά μουσικά βραβεία! Δείτε το βίντεο έναρξης εδώ.



Η έναρξη του μοναδικού θεσμού μουσικών βραβείων της χώρας έγινε με το live act από τις MEΛΙSSES και την Τάμτα που ερμήνευσαν τα «Όλα τελείωσαν» και «Τ’ άλλο μου μισό»! Δείτε το act εδώ.

Στη συνέχεια μέσα από τις τελευταίας τεχνολογίας οθόνες, το κοινό απόλαυσε ένα ξεχωριστό act με το τραγούδι «El Diablo» και «Τελικά η ζωή συνεχίζεται» από την Έλενα Τσαγκρινού και το Δημήτρη Ταταράκη. Δείτε το act εδώ.

Η Αφροδίτη Λιάντου με τον Liam Ireland απένειμαν το βραβείο «Καλύτερο Βίντεο – Pop» στην Josephine για το τραγούδι «Εγώ». Δείτε την απονομή εδώ.

Τη σκυτάλη πήρε ο Leon Of Athens με την Katherine Duska, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το medley «Κύματα» και «Athenian Skies», αλλά και το «Έλα μια νύχτα»! Δείτε το act εδώ.

Στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έδωσαν το Βραβείο «Καλύτερο Βίντεο – Ελληνικό Χορευτικό» στον Πέτρο Ιακωβίδη για το «Σ΄αγαπάω σου φώναξα». Δείτε την απονομή εδώ.

Ο Light και ο MAD CLIP σε μία εκρηκτική σύμπραξη ξεσήκωσαν με ένα δυναμικό medley. Δείτε το act εδώ.

Το Βραβείο «Καλύτερο Βίντεο – Λαϊκό» απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Αργυρό για το το «Αθήνα μου» από την Ιωάννα Μαλέσκου και το Δημήτρη Μακρυνιώτη. Δείτε την απονομή εδώ. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Καράβας με τον Ανδρέα Αθανασόπουλο ανακοίνωσαν το νικητή της κατηγορίας «Καλύτερο Ντουέτο» που ήταν το «Fimi» του MAD CLIP με τη Josephine. Δείτε την απονομή εδώ. Επόμενο act που μεταδόθηκε στην Τεχνόπολη ήταν η ερμηνεία του «Δε φταις εσύ» και «Could you be loved» από τον STAN και την Άννα Μαρία Βέλλη, το Νίκο Μπάρτζη και τον James Καφετζή. Δείτε το act εδώ.

Η Έλενα Παπαρίζου με τον Αναστάσιο Ράμμο προσέφεραν έντονες συγκινήσεις στα φετινά Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ με το live act τους «Για ποια αγάπη μου μιλάς». Δείτε το act εδώ

Το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά το «Last Dance» από τη Stefania με τον Archolekas. Δείτε το act εδώ

Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, Κωνσταντίνος Δέδες με την Κατερίνα Διδασκάλου ήταν οι απονεμητές του Βραβείου «Καλύτερο Βίντεο – Μπαλάντα» στο «Μισή καρδιά» του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES. Δείτε την απονομή εδώ

Το τραγούδι «I can see clearly now» που ερμήνευσε η Demy με τους DuoViolins και Sergio T απόλαυσε το κοινό από τις οθόνες του επιβλητικού stage. Δείτε το act εδώ

Η Έλενα Κρεμλίδου με την Αγγελική Μανουσάκη απένειμαν στον SNIK το Βραβείο «Καλύτερο Βίντεο – Trap» για το «Etsi». Δείτε την απονομή εδώ

Στη συνέχεια η “number 1” Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το «Μη» και το «Twisted my sorriety» στο οποίο συμμετείχε και η Joanne. Δείτε το act εδώ

O Χάρης Ρώμας με την Έφη Ρασσιά παρέδωσαν το Βραβείο «Καλύτερη Γυναίκα – Modern» στην Ελένη Φουρέιρα. Δείτε την απονομή εδώ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναδείχθηκε «Καλύτερο Άντρας Τραγουδιστής – Adult» με την Κόνι Μεταξά και τον Tasos Xiarcho να του απονέμουν το βραβείο. Δείτε την απονομή εδώ

Από τις οθόνες μεταδόθηκε το «Για σένα» που τραγούδησαν ο Stavento με την Ήβη Αδάμου, αλλά και το «Conga» από την Ήβη Αδάμου με τον Lil Koni. Δείτε τα act εδώ

Σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο επί σκηνής ο Γιώργος Σαμπάνης με την Josephine ερμήνευσαν live το «Τίποτα». Δείτε το act εδώ

Ο SNIK με τον Voyage και τα «Diamanti» και «Bounce» έδωσαν το δικό τους ρυθμό. Δείτε το act εδώ

Το Βραβείο «Καλύτερο Βίντεο Της Χρονιάς» απονεμήθηκε από τη Βάσω Λασκαράκη και το Λευτέρη Σουλτάτο στους Hawk και Light για το «Voodoo». Δείτε την απονομή εδώ

O Tasos Xiarcho, η Natasha Kay και οι ΜΠΛΕ παρουσίασαν το «Στα μαύρα έχω ντυθεί» ξεσηκώνοντας το κοινό. Δείτε το act εδώ

Η Λίτσα Πατέρα απένειμε το Βραβείο «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Τραγουδιστής» στον Γιώργο Κακοσαίο. Δείτε την απονομή εδώ

Ο Τριαντάφυλλος με τους Alcatrash ξεσήκωσαν με την επιτυχία «Σπάω τα ρολόγια» σε ένα μοναδικό remix by Themis Georgantas. Δείτε το act εδώ

Η Ελένη Φουρέιρα με τον MAD CLIP τραγούδησαν το «Μπορεί» σε ένα ντουέτο έκπληξη. Δείτε το act εδώ

Από τις οθόνες μεταδόθηκε το «Άγρια Θάλασσα» του Γιώργου Σαμπάνη. Δείτε το act εδώ

Από τη σκηνή των Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ η Σάσα Σταμάτη με την Ιλένια Williams απένειμαν το Βραβείο «MAD Radio 106,2» στην Τάμτα και τον Mente Fuerte για την επιτυχία «Δεν είσαι εδώ». Δείτε την απονομή εδώ

Οι ΜΕΛΙSSES κατέκτησαν το Βραβείο «Καλύτερο Group» με τον Αντώνη Δημητριάδη και τη Μαντώ Γαστεράτου να τους το παραδίδουν. Δείτε την απονομή εδώ

Η Josephine ερμήνευσε το «Παλιόπαιδο», αλλά και το «Mata Hari» μαζί με την Efendi. Δείτε τα act εδώ

Στα φετινά Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Γιώργο Κακοσαίο συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό ντουέτο για το «Παρασκευή πρωί», ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε το «Αθήνα μου», σε ένα live act που προλόγησε ο Σάκης Τανιμανίδης. Δείτε το act εδώ

Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν μέσα από τις οθόνες τον Πέτρο Ιακωβίδη να ερμηνεύει το «Μη θυμώνεις», όπως και το «Σ’αγαπώ σου φώναξα» μαζί με τη Stefania. Δείτε το act εδώ

Highlight της βραδιάς η βράβευση του ενός και μοναδικού Γιώργου Μαζωνάκη για το «Ώρες Μικρές» ως «Καλύτερο Τραγούδι Της Χρονιάς» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο παρουσιάστριας να προλογίζει το τιμητικό βίντεο του αξιότιμου Δημάρχου Αθηναίων, κου Κώστα Μπακογιάννη, το οποίο είχε μαγνητοσκοπηθεί στο χώρο της Τεχνόπολης λίγες ημέρες πριν, ο οποίος ήταν και ο απονεμητής, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν κατάφερε να δώσει το “παρών”. Δείτε την απονομή εδώ

Ο Αντώνης Σρόιτερ παρέδωσε το Βραβείο «Καλύτερη Γυναίκα Τραγουδίστρια Adult» στην Έλενα Παπαρίζου. Δείτε την απονομή εδώ

Η εντυπωσιακή Ελένη Φουρέιρα ερμήνευσε το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Αεράκι» που μεταδόθηκε από τις τελευταίας τεχνολογίας οθόνες, ενθουσιάζοντας το κοινό. Δείτε το act εδώ

Το Βραβείο «Καλύτερος Άντρας Τραγουδιστής – Modern» ανακοίνωσε η Βίκυ Καγιά, παραδίδοντάς το στον Γιώργο Σαμπάνη. Δείτε την απονομή εδώ

Η κορυφαία τραγουδίστρια, Νατάσα Θεοδωρίδου παρέλαβε το «Τιμητικό Βραβείο MAD Music Icon» από τις κόρες της σε μία εξαιρετικά συγκινητική στιγμή. Δείτε την απονομή εδώ

Τα φετινά Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ ολοκληρώθηκαν με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να ερμηνεύει ζωντανά αγαπημένες, διαχρονικές επιτυχίες από τη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, όπως τις «Χαρτοπόλεμος», «Κόκκινη Γραμμή», «Παραδόθηκα σε σένα», «Έξαψη», αλλά και το τραγούδι «Έλα που φοβάμαι» σε ένα ξεχωριστό ντουέτο με το Χρήστο Μάστορα. Δείτε τα act εδώ.



Τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς, ενώ τον παλμό του backstage μετέφερε η Κόνι Μεταξά!



Τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ μεταδόθηκαν για δεύτερη χρονιά αποκλειστικά στο MEGA με πολλές μουσικές στιγμές, backstage εκπλήξεις και ξεχωριστά στιγμιότυπα σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!



Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ



Το μουσικό θέμα της βραδιάς ανήκει στους Arcade.

Το βραβείο σχεδίασε η Ουρανία Βουράκη, ενώ ο σχεδιασμός λογοτύπου ανήκει στην Αντωνία Σκαράκη.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ Γιώργος Κακοσαίος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ – MODERN Ελένη Φουρέιρα

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ – ADULT Έλενα Παπαρίζου

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ – ADULT Κωνσταντίνος Αργυρός

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ – MODERN Γιώργος Σαμπάνης

ΚΑΛΥΤΕΡΟ GROUP ΜΕΛΙSSES ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO TRAP Snik – Etsi

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – ΛΑΪΚΟ Κωνσταντίνος Αργυρός – Αθήνα Μου

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’αγαπάω Σου Φώναξα

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΜΕΛΙSSES – Μισή Καρδιά ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – POP Josephine – Εγώ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ Mad Clip x Josephine – Fimi

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Hawk, Light – Voodoo

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Γιώργος Μαζωνάκης – Ώρες Μικρές

ΒΡΑΒΕΙΟ MAD RADIO 106,2 Τάμτα x Mente Fuerte – Δεν Είσαι Εδώ

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ MAD MUSIC ICON Νατάσα Θεοδωρίδου

Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα τελευταία updates για τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ καθημερινά στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στο mad.gr.

Κατά τη διάρκεια των Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.