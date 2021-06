Τo AMC αποφάσισε να μεταφέρει το μυθιστόρημα της Anna Rice, Interview With the Vampire στην μικρή οθόνη. Το μυθιστόρημα της είχε προηγουμένως μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη το 1994, σε μία ταινία στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Tom Cruise και Brad Pitt.

TΣύμφωνα με το Lordoftheseries.gr τo AMC έκλεισε μία μεγάλη συμφωνία καθώς απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα 18 έργων της Rice, όπως για παράδειγμα ιστορίες από την σειρά βιβλίων της, The Vampire Chronicles αλλά και από το The Lives of the Mayfair Witches. Tο Interview With the Vampire θα αποτελεί την πρώτη από τις πολλές σειρές που το δίκτυο σχεδιάζει να δημιουργήσει με τον Mark Johnson να βρίσκεται στο τιμόνι της παραγωγής αυτών των σειρών.

Η 1η σεζόν του Interview With the Vampire θα αποτελείται από 8 επεισόδια, τα οποία θα προβληθούν μέσα στο 2022.