Ο ένας και μοναδικός George R.R. Martin συνηθίζει να έχει μία επαφή με τα media, είτε αυτό είναι μέσα από το προσωπικό του blog, είτε αυτό είναι μέσα από συνεντεύξεις. Σύμφωνα με το Lordoftheseries.gr αυτή τη φορά, ο συγγραφέας των βιβλίων του σύμπαντος του Game of Thrones μίλησε στο Chicago’s PBS και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο “χάσμα” μεταξύ των βιβλίων και της τηλεοπτικής σειράς.

Κοιτώντας στο παρελθόν, εύχομαι να προπορεύονταν τα βιβλία. Όταν ξεκίνησαν τη σειρά, είχα εκτυπωμένα ήδη τέσσερα βιβλία και το πέμπτο κυκλοφόρησε μόλις προβλήθηκε η σειρά το 2011. Είχα ένα “προβάδισμα” πέντε βιβλίων. Και αυτά είναι γιγάντια βιβλία, όπως ξέρετε. Δεν περίμενα ποτέ πως θα με έφταναν, αλλά το έκαναν. Με έφτασαν και με ξεπέρασαν, και ξέρετε, αυτό ήταν λίγο παράξενο, διότι πλέον η σειρά ήταν μπροστά από μένα και κατευθυνόταν σε διαφορετικές διαδρομές.

Για την ιστορία, το τελευταίο βιβλίο του Martin για τη σειρά A Song of Ice and Fire κυκλοφόρησε το 2011 (A Dance with Dragons) και έκτοτε ετοιμάζεται το The Winds of Winter και το A Dream of Spring.