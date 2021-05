Στην επέκταση του στην αγορά της εστίασης προχωρά το BRIO, με δύο νέα Bistro, ένα μόλις χρόνο μετά το λανσάρισμα του πρώτου καταστήματος του στο Ψυχικό. Η πρώτη αυθεντική briocherie στην Ελλάδα, ανοίγει δύο νέα concept bistro στο Χαλάνδρι και τη Νέα Ερυθραία, με επικεφαλής τον executive chef και συνιδιοκτήτη του Brio, πολυβραβευμένο σεφ Jean–Charles Métayer!

Απολαύστε από το πρωί εξαιρετικό καφέ, αβγά Benedict και Florentines, γλυκά, δημιουργικά σάντουιτς σε brioche, ενώ από το απόγευμα αυθεντικά γαλλικά πιάτα όπως «Entrcote με τηγανητές πατάτες», «Σολομός με σάλτσα βοτάνων και λαχανικά», αλλά και «Μπουγιαμπέσα με φρέσκο ψάρι», εκλεκτά τυριά και αλλαντικά, συνοδεία κρασιών θα συμπληρώνουν μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Τα BRIO Bistro διαθέτουν ολοήμερη κουζίνα, που σερβίρει πρωινό, brunch γεύμα και δείπνο, με 2 διαφορετικές κάρτες μενού, ενώ διαθέτουν και όλα τα έτοιμα προϊόντα και παρασκευάσματα του Brio για shopping, take away και delivery. Το all day menu περιέχει επιλογές από τα εκλεκτά προϊόντα και παρασκευάσματα του Brio, με το κορυφαίο σε ποιότητα και γεύση ψωμί brioche να έχει την τιμητική του. Το πρωινό και το brunch του BRIO Bistro, εκτός από τις γλυκές και αλμυρές παρασκευές του, εμπλουτίζονται με ζεστά πιάτα, ομελέτες, αβγά και αυθεντικές γαλλικές κρέπες.

Από αργά το απόγευμα μέχρι το βράδυ, τα bistro θα σερβίρουν το δεύτερο μενού. Τα πιάτα που ετοίμασε ο chef Metayer αποτελούνται από αυθεντικές κλασικές γαλλικές συνταγές, ενώ μια εξαιρετική επιλογή από τον ελληνικό και γαλλικό αμπελώνα θα συμπληρώνουν την εμπειρία. Μια ξεχωριστή λίστα κρασιών σε ποτήρι, με μεγάλη ποικιλία, δίνει την δυνατότητα εξαιρετικού pairing με τις διαφορετικές γεύσεις. Στα bistro δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κρασί, με τις λίστες να ανανεώνονται συνεχώς, από τον head sommelier Στάθη Τσώκο.

BRIO Bistro Χαλάνδρι

Στην κεντρική πλατεία Ελευθερωτών στο νο. 8 στο Χαλάνδρι, δημιούργησε το νέο του «σπίτι» το BRIO! To νέο Brio Bistro θα σερβίρει στον κομψό του χώρο στην πλατεία από το πρωί έως αργά το βράδυ. H hot γειτονιά του Χαλανδρίου εμπλουτίζεται με ένα νέο cozy στέκι που έλειπε από την περιοχή. Ο συνδυασμός της briocherie με το bistro πρόκειται να καλύπτει τις ανάγκες του διαφορετικού κοινού, όλων των ηλικιών, ντόπιων αλλά και επισκεπτών. Το Bistro του Χαλανδρίου έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του.

BRIO Bistro Νέα Ερυθραία

Το BRIO Bistro της Νέας Ερυθραίας βρίσκεται στην πολυσύχναστη γειτονιά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 146 και θα ξεκινήσει την λειτουργία του τις επόμενες ημέρες. Το concept, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του θα είναι ίδια με αυτά του Χαλανδρίου.

Μενού All Day

Από το πρωί και καθημερινά το BRIO Bistro θα σερβίρει τις γλυκές και αλμυρές παρασκευές του, που τόσο αγαπήθηκαν από το Αθηναϊκό κοινό. Τα γλυκά με σοκολάτα, ξηρούς καρπούς, φρούτα και κρέμες, τα αλμυρά σάντουιτς με εκλεκτά αλλαντικά και τυριά, τις energy μπάρες, τα δημοφιλή cookies κ.α. Τα πιάτα με αβγά θα γίνουν αμέσως αγαπημένη συνήθεια! Croque madame, Benedict, Florentines και ομελέτες θα ετοιμάζονται επιτόπου από την ομάδα της κουζίνας!

O καφές του BRIO

O καφές του BRIO έχει γίνει ήδη μια καθημερινή απαραίτητη συνήθεια για πολλούς! Το BRIO διαθέτει το δικό του αποκλειστικό cafe brand με το όνομα GABRIEL, το οποίο δημιούργησε σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρία QUALITA UNIQA. Το καβούρδισμα του γίνεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, σε περιοχή natura που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα του καφέ. Ο καφές μας συνδυάζει 4 μοναδικές ποικιλίες με καταγωγή από Ονδούρα, Βραζιλία, Περού, Αιθιοπία, πίνεται ευχάριστα τόσο σε κρύα όσο και σε ζεστά ροφήματα. Φυσικά το BRIO προσφέρει σταθερά και guest μονοποικιλιακές επιλογές για όσους θέλουν να δοκιμάσουν νέες γευστικές περιπέτειες! Οι εξειδικευμένοι baristi του BRIO, προσφέρουν καθημερινά ξεχωριστές εμπειρίες καφέ!

Μενού Δείπνου

Ο chef Jean–Charles Métayer δημιούργησε μια υπέροχη κάρτα για το βραδινό μενού των BRIO Bistro, με αυθεντικές, παραδοσιακές γαλλικές συνταγές! Ανάμεσα στα πρώτα πιάτα υπάρχει βοδινό ταρτάρ, Foie gras με τσάτνεϋ σύκου και ψημένο brioche, γαρίδες κοκτέιλ με αβοκάντο αλλά και όμορφα πλατώ με τυριά και αλλαντικά.

Στα κυρίως πιάτα θα βρείτε τη διάσημη γαλλική ψαρόσουπα «μπουγιαμπέσα με φρέσκο ψάρι, πατάτες, κολοκυθάκια και σαφράν», «Entrcote με τηγανητές πατάτες, σαλάτα και σάλτσα πιπεριού ή café de Paris», «Σολομός με σάλτσα βοτάνων και λαχανικά», «Κοτόπουλο με μουστάρδα, σάλτσα μανιταριών και φρέσκα ζυμαρικά, αλλά και το χορταστικό Brio Burger!

Γλυκές απολαύσεις συμπληρώνουν την εμπειρία του δείπνου στο νέο BRIO Bristro.

Τα προϊόντα και τα παρασκευάσματα του BRIO, μπορούν όλοι να τα απολαύσουν και στο σπίτι μέσω Delivery & Take Away, από τις πλατφόρμες Wolt & e-food.

Τα BRIO Bistro με μια ματιά

Chef-Patron: Jean-Charles Métayer

Περιγραφή κουζίνας: Γαλλική, διεθνής

BRIO Ψυχικού: Σολωμού 9, Νέο Ψυχικό

BRIO Bistro Χαλάνδρι: Πλατεία Ελευθερωτών 8, Χαλάνδρι

Κρατήσεις: 21 0682 2777

BRIO Bistro Νέα Ερυθραία: Χαριλάου Τρικούπη 146, Νέα Ερυθραία

Κρατήσεις: 21 0800 0222

Ωράριο Bistro: Καθημερινά 10:00 – 00:15

Web: facebook.com/briogreece