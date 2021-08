Μια πρίμα μπαλαρίνα του Mariinsky Theatre και του American Ballet Theatre που σύμφωνα με το περιοδικό Forbes συγκαταλέγεται ανάμεσα στους «50 Ρώσους που κατέκτησαν τον κόσμο»!

Το εν λόγω περιοδικό προσθέτει ότι μόνο 10 άνθρωποι- από τους 50 που υπάρχουν στη σχετική λίστα- εκπροσωπούν τις Τέχνες, όπως οι: Anna Netrebko, Valery Gergiev, Dmitri Hvorostovsky, Yuri Bashmet and Gidon Kremer ενώ η μόνη ballerina στη λίστα είναι η Diana Vishneva.

Και είναι μερικοί από τους ενθουσιώδεις χαρακτηρισμούς που έχουν αποδώσει τόσο τα Μ.Μ.Ε όσο και διάσημοι δημιουργοί στο αστείρευτο ταλέντο της μεγάλης χορεύτριας της παγκόσμιας σκηνής DIANA VISHNEVA. Η οποία μετά τον Nureyev και τον Baryshnikov έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια του μπαλέτου χαρακτηριζόμενη σύμφωνα με τους New York Times «Θεά του Χορού», Prima Ballerina assoluta – Principal Dancer των μεγαλύτερων μπαλέτων (Mariinsky – ABT – La Scala).

Η Diana Vishneva (Νταϊάνα Βίσνιεβα) μετά την πρεμιέρα στην Αγία Πετρούπολη και τις παραστάσεις στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την τελευταία της παραγωγή «DIALOGUES» και στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης) στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή αυτή έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και σχόλια από κριτικούς και κοινό.

Mια νέα άκρως εντυπωσιακή παραγωγή που καταγράφει την εξέλιξη του μοντέρνου χορού στη διάρκεια του 20ου και 21ου Αιώνα μέσα από τις δημιουργίες τεσσάρων χορογράφων από διαφορετικές γενιές και διαφορετικού φύλου: Η κλασική –και πλέον θρυλική χορογραφία του 1947!!- της Martha Graham «Errand into the Maze», με μουσική του Gian Carlo Menotti και σκηνικά από τον Isamu Noguchi, σε παγκόσμια πρεμιέρα το DIALOGUE (μια χορογραφία που έδωσε και το όνομα στη συγκεκριμένη παράσταση) σε χορογραφία και κουστούμια του John Neumeier (Ο διάσημος χορογράφος έχει εκδηλώσει την επιθυμία να παρευρίσκεται τόσο στις πρόβες όσο και στις παραστάσεις της Αθήνας) .και μουσική του Frederic Mompou καθώς και οι χορογραφίες των Paul Lightfoot και Sol Leon στο «Subject to Change».

Σπουδάστρια ακόμη στην Ακαδημία Vaganova η Diana Vishneva εμφανιζόταν στο Θέατρο Mariinsky. Έχει χορέψει μπαλέτα των Petipa, Fokine, Balanchine, Neumeier, Aston, McMillan, Alonso, Grigorovich, Bejart, Petit, Preljocaj και Ratmansky ως και χορογραφίες των Nureyev, Makarova, Malakhov και Bart.

Έχει χορέψει όλους τους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου στο Mariinsky, το Bolshoi, τη Metropolitan Opera, το Royal Opera House – Covent Garden, το Κρατικό Μπαλέτο της Βαυαρίας, την Κρατική Όπερα του Βερολίνου, το Θέατρο La Scala του Μιλάνου, την Όπερα του Παρισιού, το ABT και έχει συνεργαστεί με το συγκρότημα της Martha Graham και του Edouard Lock.

Εκτός από τις μεγάλες διεθνείς εμφανίσεις της και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα μπαλέτα στον κόσμο έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και τίτλους όπως: “People’s Artist of Russia”, “State Prize of Russia”, “The Divine Prize”, “The Golden Sofit”, “Benois de la Danse”, “The Best Dancer of Europe”, “Queen of Dance”, “Ballerina of the Decade” και έχει πάρει 4 φορές το “Golden Mask”.

Το 2010 δημιούργησε το ίδρυμα με το όνομά της που ως σκοπό έχει την προώθηση του μπαλέτου, δημιουργώντας νέες παραγωγές – προγράμματα για τη βοήθεια των ηλικιωμένων χορευτών.

New York Observer

«Διαθέτει λεπτή χάρη, ατσάλινη θέληση, φυσική δύναμη που μαζί με τα εξαιρετικά άκρα της εντυπωσιάζουν το θεατή. Η Diana διακρίνεται από ανεξάντλητη ενέργεια, τέλεια ρυθμικότητα και άψογη θεατρικότητα»…«Φέρνει στους ρόλους της προσωπική χάρη και ομορφιά και έχει πληρότητα στο χορό της όσο καμία άλλη μπαλαρίνα σήμερα. Με τα επαναλαμβανόμενα άλματά της, τα διασταυρούμενα πόδια της και τις κατακόρυφες ανυψώσεις της, το σώμα της

κυριολεκτικά ίπταται».



New York Times

«Η συναρπαστική ομορφιά και η εξαιρετική ευκαμψία κάνουν την Diana Vishneva ένα θαύμα του μπαλέτου».

New York Time Out

«Η διαφορετική ερμηνεία της ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή για μένα. Μετά τη συνεργασία μας στο Αμβούργο θέλω να δημιουργώ πάντα κάτι καινούριο γι’ αυτήν».





John Neumeier

«Από την πρώτη στιγμή που συνεργαστήκαμε με την Diana Vishneva ως χορογράφοι του NDT ο Paul κι εγώ, αντιληφθήκαμε ότι πρόκειται για μια μπαλαρίνα με ευθύτητα, εξυπνάδα και ικανότητα. Το έργο “Subject to Change” ήταν το τέλειο γι’ αυτήν».



Sol Leόn

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 20.30 (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης).

