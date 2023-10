To Mad και η MAC Cosmetics, παρουσιάζουν το project Get The MadWalk Look by MAC και προσκαλούν το κοινό να δοκιμάσει πρώτο, πριν τη μεγάλη βραδιά του event, τα make up looks που θα εμφανιστούν στο catwalk του MadWalk 2023 by Three Cents, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Το Get The MadWalk Look by MAC έρχεται να αναδείξει την glam πλευρά σου, αλλά και να σε φέρει στο μεγαλύτερο event μόδας και μουσικής της χώρας. Στα beauty parties που θα γίνουν στα καταστήματα της MAC σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα, οι MAC experts έρχονται γεμάτοι έμπνευση να προτείνουν τέσσερα beauty looks που θα πλαισιώσουν τις εντυπωσιακές δημιουργίες των σχεδιαστών του MadWalk 2023 by Three Cents και να εφαρμόσουν πάνω σου εκείνο που θα επιλέξεις.

Και όχι μόνο! Όσοι και όσες φωτογραφηθούν με το look που επιλέξουν στο publicity banner που θα βρίσκεται στο κατάστημα και ανεβάσουν story τη φωτογραφία τους στο Instagram κάνοντας mention @mad_tv & @maccosmeticsgreece, θα μπουν στην κλήρωση για να κερδίσουν προϊόντα MAC αλλά και προσκλήσεις για το MadWalk 2023 by Three Cents.

Τα beauty parties του Get The MadWalk Look by MAC θα πραγματοποιηθούν:

26 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC στο Ηράκλειο Κρήτης.

HOSTED BY: FOSBLOQUE

DJ SET: KEVIN ADAMS

2 Νοεμβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC της Ερμού

HOSTED BY: I MIKRI OLLANDEZA & FOSBLOQUE

MAD RADIO 106.2 LIVE

9 Νοεμβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC στην Πάτρα

HOSTED BY: I MIKRI OLLANDEZA

DJ SET: KEVIN ADAMS

Έλα να ανακαλύψεις τα πιο fashionable make up looks, να γνωρίσεις από κοντά τις αγαπημένες σου influencers και να διασκεδάσεις με πολλή μουσική!

Συντονίσου στο MAD TV, το MAD Radio 106.2 και τα Social Media του MAD και της MAC για να τα μάθεις όλα!