🇮🇹 ITALY ▪️ Michelangelo Pistoletto's July art installation "Venus of the Rags" in Napoli / Naples' Piazza Municipio, was destroyed and melted by fire early morning (7/12)



🇮🇹 Італія ▪️ Згоріла інсталяція 'Венера з ганчірок'



🇮🇹 Italien ▪️ 'Venus der Lumpen' brannte ab pic.twitter.com/YORqKuV9lt