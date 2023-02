Вітаю сьогодні в Києві італійську делегацію на чолі з Премʼєр-міністром Італії Giorgia Meloni.У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну.____I welcome today to Kyiv the Italian delegation headed by Prime Minister of Italy Giorgia Meloni.Italy and us share a common vision of the value of peace. That is why we are striving together to stop the Russian terror as soon as possible – to stop this completely unprovoked and aggressive Russian war.