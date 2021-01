Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνελήφθη αριστερός ακτιβιστής για τις ταραχές

Ένας αριστερός ακτιβιστής από τη Γιούτα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να καταγράψει τα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο, συνελήφθη την Πέμπτη.

Ο John Sullivan αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη κοινής ειρήνης, μεταξύ άλλων, καθώς τον είδαν να εισβάλει στο κτίριο και να συμμετέχει με τους οπαδούς του Τραμπ στις ταραχές που ξέσπασαν.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, που παραθέτουν το βίντεο που έχει στα χέρια του το FBI, ο Sullivan ακούγεται να φωνάζει στους διαδηλωτές που σκαρφαλώνουν τον τοίχο: «Εσείς είστε @@ άγριοι. Πάμε!».

