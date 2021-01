Έκανε ντελίβερι και έγινε έξαλλη για το φιλοδώρημα: Πήρε πίσω το φαγητό του πελάτη και τον άφησε νηστικό

Περισσότερες από 500.000 προβολές έχει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube και στο οποίο καταγράφεται ο έντονος διάλογος μιας γυναίκας οδηγού που έκανε ντελίβερι φαγητό και του πελάτη για το φιλοδώρημα.

Η οδηγός υποστήριξε πως έκανε μια διαδρομή 40 λεπτών για να φτάσει το φαγητό στον πελάτη. Μάλιστα, όταν διαπίστωσε πως εκείνος της είχε αφήσει ως φιλοδώρημα το ποσό των 8 δολαρίων, το οποίο θεώρησε μικρό, αρνήθηκε να του παραδώσει το φαγητό.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από την κάμερα στο κουδούνι του ιδιοκτήτη του σπιτιού, η εμφανώς ενοχλημένη οδηγός ζητά να μιλήσει μαζί του προτού παραδώσει το φαγητό, όπως μεταδίδει ο Independent.

Η γυναίκα του εξηγεί πως «δεν πρέπει να συνειδητοποίησε» την απόσταση που έκανε για να φτάσει το φαγητό, υποστηρίζοντας ότι από το εστιατόριο από όπου παρήγγειλε μέχρι το σπίτι του χρειάστηκε 40 λεπτά οδήγησης. Ο άντρας ανταπαντά και μιλάει για διαδρομή 15-20 λεπτών.

Τότε εκείνη του ζητά να αναπροσαρμόσει το φιλοδώρημα, ενώ ο άντρας απαντά: «Τι διάολο ζητάς; Άφησα 8 δολάρια». Η οδηγός αντιδρά και εξηγεί ότι θα επιστρέψει το φαγητό και αρχίζει να περπατά προς το όχημά της.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου και το έχουν δει μέχρι στιγμής περισσότεροι από 550.000 άνθρωποι. Κάποιοι ασκούν κριτική στη γυναίκα, μη συμφωνώντας με τη συμπεριφορά της, σχολιάζοντας ότι τα 8 δολάρια είναι αρκετά. Άλλοι φαίνεται να συμφωνούν μαζί της.

Delivery driver takes away customer's food after discovering he had given an $8 tip https://t.co/aDO4l02YWR

— The Independent (@Independent) January 14, 2021