Η Πελόζι θέλει πρόστιμα σε βουλευτές που δεν συμμορφώνονται με τους ελέγχους για όπλα

Πρόστιμα έως και 10.000 δολαρίων θέλει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι να επιβάλλονται στους βουλευτές που αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο για πυροβόλα όπλα στις εισόδους του κοινοβουλευτικού κτιρίου, μετά τις βιαιότητες που σημειώθηκαν στις 6 Ιανουαρίου και την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ανιχνευτές μετάλλων τοποθετήθηκαν στις εισόδους της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη το βράδυ καθώς τα μέλη της συνεδρίαζαν για το αν ο Τραμπ θα πρέπει να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του σχετικά με την εισβολή στο Καπιτώλιο, που ανάγκασε βουλευτές να κρυφτούν για να γλιτώσουν και στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί εθεάθησαν να πηγαίνουν γύρω και να μην περνούν από τους ανιχνευτές μετάλλων ή να διαμαρτύρονται έντονα για την χρήση τους στην αστυνομία του Καπιτωλίου, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Η Πελόσι ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία έχουν την πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί, ξαναρχίσει να συνεδριάζει στις 21 Ιανουαρίου, τα μέλη της θα ψηφίσουν για την αλλαγή του κανονισμού ώστε να προβλέπει την επιβολή προστίμου στα μέλη που αρνούνται να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα -5.000 δολάρια για την πρώτη παραβίαση και 10.000 δολάρια για τη δεύτερη, τα οποία θα αφαιρούνται από τους μισθούς των βουλευτών.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων σημείωσε ότι πολλοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έδειξαν ασέβεια στην αστυνομία του Καπιτωλίου, «προσβάλλοντας τους αστυνομικούς λεκτικά και αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τα βασικά μέτρα προφύλαξης που ελήφθησαν για να είναι ασφαλής η κοινότητα του Κογκρέσου μας, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας του Καπιτωλίου».

«Είναι τραγικό που αυτό το μέτρο είναι απαραίτητο, αλλά η αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων πρέπει και θα είναι ασφαλής» υπογράμμισε η Πελόσι.

Η νεοεκλεγείσα στη βουλή Λόρεν Μπόμπερτ, Ρεπουμπλικανή που έχει ορκιστεί να έχει μαζί της το πιστόλι της Glock όταν εργάζεται στο Καπιτώλιο, εθεάθη να απενεργοποιεί τον ανιχνευτή μετάλλων την Τρίτη το βράδυ και στη συνέχεια να αρνείται να γίνει έρευνα στην τσάντα της προτού εισέλθει στην αίθουσα.

We were not in need of more metal detectors when we were locked in the Chambers on the 6th. https://t.co/r8ILOZWDN7

Η Μπόμπερτ διαμαρτυρήθηκε αργότερα σε μήνυμά της στο Twitter για τους κανόνες αυτούς. «Μου επιτρέπεται νόμιμα να έχω μαζί μου το πυροβόλο όπλο μου στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα και μέσα στο συγκρότημα του Καπιτωλίου» έγραψε. «Οι ανιχνευτές μετάλλων έξω από τη Βουλή δεν θα είχαν σταματήσει τη βία που είδαμε την περασμένη εβδομάδα -πρόκειται απλά για άλλο ένα πολιτικό κόλπο της προέδρου Πελόσι».

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 4, 2021