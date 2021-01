Έμπορος ναρκωτικών δολοφόνησε και διαμέλισε τη σύντροφό του για προκλητικές φωτογραφίες

Αφού ανέβασε «πικάντικες» φωτογραφίες με μπικίνι στα κοινωνικά μέσα, η 24χρονη Bianca Lourenco βρέθηκε νεκρή και διαμελισμένη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Βραζιλίας, βασικός ύποπτος θεωρείται ο σύντροφός της, διαβόητος έμπορος ναρκωτικών της χώρας.

Όπως όλα δείχνουν, το κίνητρο ήταν η παθολογική ζήλια του. Ορκίστηκε να τη σκοτώσει και τη διαμελίσει όταν την είδε να ποζάρει στα κοινωνικά μέσα με μπικίνι.

Η Lourenco εξαφανίστηκε από τις εργατικές πολυκατοικίες του Ρίο όπου ζούσε. Στην τελευταία εικόνα της που ανέβασε έγραψε μάλιστα: «Αν ήμουν εσύ, θα με μισούσα σίγουρα».

no seu lugar, eu com certeza também me odiaria 🥴 pic.twitter.com/aTj8SIlfXQ

— blessed 💫 (@biancaLdiivino) January 2, 2021