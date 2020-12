Δήλωση-βόμβα από Ρωσία: Στους 186.000 οι νεκροί – Πώς και γιατί άλλαξαν τα επίσημα νούμερα του κορονοϊού

H Ρωσία παραδέχεται τώρα πως οι νεκροί του κορονοϊού είναι κατά τρεις φορές περισσότεροι από τα νούμερα που είχαν δημοσιευτεί.

Την ανακοίνωσε έκανε τη Δευτέρα η κρατική στατική υπηρεσία Rosstat, λέγοντας πως μεταξύ Ιανουαρίου-Νοεμβρίου τα θύματα της πανδημίας ανήλθαν στους 186.057 ανθρώπους, εκεί που μέχρι πρόσφατα έκανε επισήμως λόγο για 55.265 θανάτους.

Το νέο νούμερο τοποθετεί τη Ρωσία στην τρίτη θέση της τραγικής λίστας με τους περισσότερους θανάτους από Covid-19, την ίδια ώρα που σε κατά κεφαλήν θανάτους είναι πλέον πιο πάνω και από την Αγγλία και από τις ΗΠΑ.

Οι Ρώσοι ισχυρίζονταν πως τα έχουν πάει καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι νέοι αριθμοί ανατρέπουν ωστόσο άρδην τη γενική εικόνα.

Russia admits its Covid death toll is the world's third highest at 186,000 – THREE times higher than it claimed https://t.co/HXrqXfx3bz

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2020