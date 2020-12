Γαλλία: Μουσουλμάνοι έδειραν μουσουλμάνο επειδή γιόρτασε τα Χριστούγεννα

Ένας 20χρονος γάλλος μουσουλμάνος, γιος αστυνομικού, ξυλοκοπήθηκε αγρίως από 5 μουσουλμάνους επειδή γιόρτασε τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του στη Γαλλία.

Το θύμα, που δεν κατονομάζεται για ευνόητους λόγους, ξυλοκοπήθηκε επίσης για το γεγονός ότι η αστυνομικός μαμά του είναι μουσουλμάνα, ενώ ο θετός του πατέρας, επίσης αστυνομικός, όχι.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν.

Η επίθεση έγινε στο Μπελφόρ, όταν το θύμα ανέβασε φωτογραφίες από την οικογενειακή συγκέντρωση στα κοινωνικά μέσα.

Man beaten after being ambushed by a gang of fellow Muslims who beat him up for enjoying a Christmas dinner

https://t.co/7OxajLAVtg

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2020