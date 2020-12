Brexit: Έχουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν πριν από λίγο σε συμφωνία μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Για «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες.

Η Ευρώπη προχωρά τώρα» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020