Άγριος καβγάς τριών γυναικών έξω από παμπ – Μπουνιές και μαλλιοτραβήγματα στο δρόμο

Ο άγριος καβγάς τριών γυναικών με μπουνιές και μαλλιοτραβήγματα στον δρόμο έξω από μια παμπ στο Λονδίνο καταγράφηκε σε βίντεο.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, και καταγράφηκε από έναν περαστικό που είδε τον καβγά.

Στις εικόνες φαίνεται μια ξανθιά γυναίκα να τραβά με δύναμη τα μαλλιά μιας άλλης γυναίκας έξω από την παμπ την ώρα που οι περαστικοί κοιτούν. Κανείς τους δεν φορά μάσκα, παρατηρεί η Mirror.

Η ξανθιά τραβά την άλλη γυναίκα στο έδαφος από τα μαλλιά προτού μια τρίτη γυναίκα μπλεχτεί στον καβγά και αρχίσει τις κλωτσιές και τα σπρωξίματα.

Τότε οι δύο γυναίκες χτυπούν την τρίτη που είναι ξαπλωμένη στο έδαφος.

Ένας άντρας που παρακολουθεί το περιστατικό ακούγεται να λέει: «Πιθανότατα της έκλεψε το τηλέφωνο», αλλά κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να βοηθήσει τη γυναίκα στο έδαφος.

The FIGHT before Christmas! Moment three women trade punches and kicks in brutal brawl https://t.co/5K35uX0D3F

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 14, 2020